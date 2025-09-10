Il forno di AEG che riconosce il cibo e ottimizza automaticamente le impostazioni di cottura

Videocamera interna e intelligenza artificiale gli consentono di imparare i cibi preferiti dall'utente.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-09-2025] Commenti

Immagine: AEG

All'IFA di Berlino AEG ha introdotto il forno 9000 ProAssist, un modello della serie SteamPro che integra una videocamera interna per il riconoscimento automatico dei cibi, una funzionalità nota come CamCook. Questo sistema rappresenta un'evoluzione rispetto alle precedenti generazioni di forni smart, dove il riconoscimento visivo era spesso limitato o impreciso, offrendo invece un'analisi più affidabile basata su intelligenza artificiale.

Il forno, con una capacità di 70 litri e un design in acciaio inox antimpronta, combina cottura tradizionale, vapore e funzioni ibride, puntando a semplificare la preparazione dei pasti per utenti domestici e professionisti amatoriali. La tecnologia CamCook non solo identifica i cibi inseriti, ma apprende dalle preferenze dell'utente, memorizzando ricette personalizzate per suggerimenti futuri. Il suo funzionamento si basa su una videocamera ad alta risoluzione posizionata internamente, che cattura immagini del contenuto del forno non appena la porta viene chiusa. L'algoritmo di IA, processato localmente o tramite cloud, analizza le immagini per identificare ingredienti e preparazioni, come verdure, carni o impasti.

Una volta riconosciuto il piatto, il sistema propone impostazioni di cottura ottimali, inclusa temperatura, tempo, livello di umidità e modalità (per esempio ventilata, grill o vapore). Se l'utente cucina una ricetta nuova, il forno la registra come variante personalizzata, associandola alle scelte effettuate, come l'aggiunta di vapore per mantenere. Questa capacità di apprendimento si estende all'integrazione con l'app My AEG Kitchen, disponibile per iOS e Android, che permette di inviare link di ricette online: l'IA le analizza, estrae parametri (ingredienti, tempi) e li adatta al forno, salvandoli tra i preferiti per un uso successivo. Durante la cottura, la camera CookView fornisce un live feed remoto, consentendo di monitorare il progresso senza aprire la porta, riducendo la dispersione di calore.

Le modalità di cottura del 9000 ProAssist sono supportate dalla tecnologia SteamPro, che offre tre livelli di vapore: puro (100% umidità per verdure o pesce), combinato (calore e vapore) e sous-vide (cottura sottovuoto a bassa temperatura per mantenere i nutrienti). La funzione Steamify regola automaticamente l'iniezione di vapore in base alla temperatura impostata, con l'obiettivo di ottimizzare la cottura per risultati croccanti all'esterno e teneri all'interno, come in una cottura professionale.

Il forno include 25 funzioni principali, tra cui grill turbo, pizza setting (fino a 340°C per pizze in 150 secondi, certificato dalla Scuola Italiana Pizzaioli), scongelamento e yogurt maker, con 255 programmi preimpostati accessibili via display touch. Un sensore Food Sensor misura la temperatura interna del cibo, spegnendo automaticamente il forno al raggiungimento del valore desiderato, introducendo così una funzione ideale per carni rosate o medie. La ventilazione SurroundCook distribuisce l'aria uniformemente su più livelli e, per la pulizia, il sistema Steam Cleaning usa il vapore per staccare residui senza prodotti chimici.

Durante la presentazione all'IF, AEG ha dimostrato CamCook con ricette reali, come l'impostazione, tramite app, della cottura di una pizza; il sistema ha adattato la ricetta per una cottura ibrida vapore-calore, ottenendo come risultato il piatto finito in soli 2,5 minuti. AEG ha voluto così mostrare come la sua tecnologia possa ridurre sprechi e tempi, con un risparmio energetico fino al 20% nelle cotture a bassa temperatura rispetto ai forni tradizionali.

Il lancio commerciale del 9000 ProAssist è previsto per il 2026; i prezzi ancora non sono stati annunciati, ma modelli simili SteamPro si attestano tra 800 e 1500 euro a seconda delle varianti.