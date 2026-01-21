Sony affida i TV a TCL. Joint venture al 51% e futuro dei BRAVIA nelle mani del colosso cinese



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-01-2026]

sony tv tcl
Foto di AWOL Vision Projector.

Sony ha avviato una ristrutturazione radicale: la divisione TV e audio domestico verrà trasferita in una nuova joint venture controllata al 51% da TCL. È un passaggio che ridisegna gli equilibri globali del settore e segna la fine del controllo diretto giapponese su un marchio famoso come BRAVIA, che resterà sul mercato. L'annuncio ufficiale conferma che Sony scorporerà l'intero business dell'intrattenimento domestico, trasferendolo in una nuova società partecipata con TCL, che deterrà la quota di maggioranza. Al momento non vincolante, l'accordo prevede la finalizzazione entro marzo 2026, con avvio operativo nel 2027, posto che le varie autorità di regolamentazione forniscano la loro approvazione. La nuova entità gestirà l'intero ciclo produttivo dei televisori e dei dispositivi audio: progettazione, sviluppo hardware, design industriale, produzione, logistica e assistenza post‑vendita. Sony manterrà una quota del 49% ma non controllerà più direttamente le operazioni, segnando un cambiamento strutturale nel modo in cui verranno sviluppati i futuri modelli.

La riorganizzazione nasce dalla necessità di competere in un mercato dominato da economie di scala, integrazione verticale e capacità produttiva. TCL, oggi tra i primi produttori mondiali di TV, offre una struttura industriale più adatta a sostenere la pressione sui margini e la crescente complessità tecnologica del settore. Sony continuerà a contribuire con ricerca, sviluppo software, algoritmi di elaborazione video e tecnologie proprietarie, mentre TCL fornirà capacità produttiva e ottimizzazione dei costi. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività nel segmento premium, dove i televisori di Sony hanno mantenuto una forte identità ma anche sofferto la concorrenza dei produttori cinesi e coreani.

Il marchio BRAVIA non scomparirà: la joint venture continuerà a utilizzarlo per i futuri modelli, preservando la riconoscibilità del marchio. Tuttavia la gestione operativa sarà in mano a TCL, che potrà influenzare strategia, roadmap e posizionamento dei prodotti. Almeno nel breve periodo, per i consumatori non sono previsti cambiamenti evidenti nella denominazione commerciale dei televisori. L'accordo rappresenta un passo significativo anche per TCL, che punta a consolidare la propria presenza nel segmento premium. L'accesso diretto alle tecnologie Sony e alla reputazione del marchio BRAVIA potrebbe accelerare la crescita del produttore cinese nei mercati occidentali, dove la percezione del marchio giapponese rimane molto forte. Per Sony la scelta riflette una strategia più ampia di razionalizzazione del portafoglio hardware. Negli ultimi anni il gigante giapponese ha progressivamente concentrato gli investimenti su videogiochi, imaging digitale e semiconduttori, settori con margini più elevati e prospettive di crescita più solide rispetto al mercato TV, caratterizzato da forte competizione sui prezzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

