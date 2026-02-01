Meta scommette sugli smart glass con la IA: in futuro tutti li indosseranno

Il Metaverso è ormai un relitto del passato: il futuro sta nei dispositivi indossabili dotati di intelligenza artificiale.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-02-2026]

zuckerberg smart glass
Immagine: Investors.

Secondo Mark Zuckerberg, gli smart glass dotati di intelligenza artificiale diventeranno una presenza quotidiana e diffusa, al punto che immaginare un futuro senza di essi «è difficile». Le dichiarazioni sono arrivate durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2025, in cui il CEO ha delineato un cambio di rotta netto rispetto agli anni dominati dagli investimenti nel metaverso. Zuckerberg ha spiegato che miliardi di persone già indossano occhiali o lenti a contatto, e che questo rappresenta un punto di partenza ideale per l'adozione di dispositivi intelligenti. Ha paragonato il momento attuale all'arrivo degli smartphone, quando la transizione dai telefoni a conchiglia ai dispositivi intelligenti era apparsa inevitabile.

Meta ha confermato che le vendite dei suoi smart glass sono triplicate nell'ultimo anno, un dato che rafforza la convinzione della multinazionale di trovarsi davanti a una delle categorie di elettronica di consumo in più rapida crescita. Il successo riguarda in particolare i modelli sviluppati in collaborazione con Luxottica, come i Ray‑Ban Meta di seconda generazione. Il cambio di strategia è evidente anche nella gestione della divisione Reality Labs. Dopo anni di investimenti massicci nel metaverso, Meta ha ridotto la priorità dei progetti VR per concentrare risorse e personale sui dispositivi indossabili, considerati più maturi dal punto di vista commerciale e tecnologico. La società statunitense ha dichiarato che la maggior parte degli investimenti futuri sarà destinata proprio agli occhiali intelligenti e ai dispositivi indossabili basati su IA.

Mark Zuckerberg ha sottolineato che gli smart glass rappresentano un punto di svolta perché permettono di integrare la IA direttamente nella vita quotidiana, senza la necessità di estrarre uno smartphone o interagire con uno schermo. L'obiettivo è creare un assistente personale sempre disponibile, capace di comprendere il contesto, riconoscere oggetti e fornire informazioni in tempo reale. Durante la presentazione dei risultati, il CEO ha evidenziato che il 2026 sarà un anno chiave per l'adozione dell'intelligenza artificiale nei prodotti Meta. La multinazionale di Facebook prevede che la IA «cambierà in modo drastico il modo in cui lavoriamo», grazie a modelli più avanzati e a una maggiore integrazione tra software e dispositivi fisici.

Il mercato degli smart glass sta davvero vivendo una fase di espansione globale. Oltre a Meta, anche Google sta preparando il lancio di nuovi modelli dopo la partnership da 150 milioni di dollari con Warby Parker, mentre Apple sarebbe al lavoro su una propria linea di occhiali intelligenti. La concorrenza crescente conferma l'interesse del settore verso questa categoria emergente. Zuckerberg ha definito gli smart glasses «una delle categorie di elettronica di consumo in più rapida crescita della storia», sottolineando che la combinazione tra AI generativa, assistenza vocale avanzata e realtà aumentata leggera possa trasformare il modo in cui le persone interagiscono con il digitale.

Non perderti anche:
ASUS ferma gli smartphone: stop a tempo indefinito e risorse spostate sull'i...
Project Maxwell, l'assistente AI percettivo di Motorola che vede e ascolta. ...
Google ci riprova con gli occhiali smart
Halo X, gli smart glass "sempre in ascolto": ti rendono super intelligente appen...

La visione di Meta prevede un ecosistema in cui gli occhiali intelligenti diventano un'estensione naturale dei servizi social, permettendo di catturare contenuti, comunicare, ottenere informazioni e accedere a funzioni di IA senza interruzioni. Meta sta lavorando anche a modelli più economici per ampliare la base utenti e accelerare la diffusione della tecnologia. Nonostante l'ottimismo, Meta riconosce comunque che la transizione richiederà tempo. Le tecnologie di miniaturizzazione, l'autonomia energetica e la qualità dei display sono ancora in fase di sviluppo. Tuttavia ritiene che il punto di svolta sia vicino e che gli smart glass diventeranno un dispositivo comune nel giro di pochi anni, seguendo una curva di adozione simile a quella degli smartphone.

Sullo stesso tema:
Da OpenAI e Jony Ive un dispositivo senza schermo per rivoluzionare l'IA
Napster venduto (di nuovo) per 207 milioni di dollari
Mark Zuckerberg contro Apple: ''Non inventa niente da 20 anni''
Microsoft uccide i visori Hololens per la realtà virtuale

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Il Metaverso di Facebook registra perdite per quasi 4 miliardi di dollari
Il metaverso non paga: precipita il valore di Meta
Apple brevetta gli smart glass che si regolano da soli
Facebook prepara gli smart glass firmati Ray-Ban

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Pensando all'acquisizione di Twitter e ai recenti avvenimenti, qual è il problema principale di Elon Musk?
Elon Musk dovrebbe smettere di scrivere tweet.
Elon Musk dovrebbe stare al di fuori della politica.
L'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk è una distrazione dalle sue responsabilità in SpaceX e Tesla.

Mostra i risultati (342 voti)
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 1 febbraio
2024
LibreOffice 24.2 è pronto per il download
2023
L'Internet Archive adesso ospita anche le calcolatrici scientifiche
2022
Gmail, conto alla rovescia per la nuova interfaccia
2021
Aggiornate il vostro iPhone. Subito
2019
Adulti e ragazzini pagati per lasciarsi spiare da Facebook
2018
L'app per il fitness svela le basi militari segrete in tutto il mondo
2017
L'Europa azzera i costi di roaming
2016
La Terra rallenta la rotazione, colpa dei ghiacciai che si sciolgono
2015
In prova: Jolla SailFish
2013
Firmato il contratto delle telecom
2012
Il tablet open source
2011
La metà degli internauti è composta da pirati
2010
Sony Ericsson Xperia Pureness
2009
La pillola intelligente
2008
La lettera che Steve Ballmer ha inviato a Yahoo
2007
Videofonini, sesso e adolescenti
2006
Il lato oscuro di Skype
2005
Filmati i pendolari che bloccano i treni
2004
Web Generator 2, per creare un sito
2002
Il telelavoro contro l'emergenza smog
Olimpo Informatico


 
web metrics