Fusione PosteMobile - TIM: sarebbe il più grande operatore italiano di telefonia



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-05-2026]

postemobile tim fusione
Foto di Luis Villasmil.

C'è nell'aria una fusione tra PosteMobile e TIM Consumer nell'ambito dell'OPAS che la prima ha lanciato nei confronti della seconda: ciò creerebbe un nuovo operatore di telefonia di dimensioni senza precedenti nel mercato italiano. L'operazione, ancora soggetta alle autorizzazioni regolamentari, mira a integrare le attività telco di Poste con il segmento consumer di TIM, consolidando oltre 35 milioni di linee mobili sotto un unico gruppo. La prospettiva è stata delineata durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2026, quando Poste Italiane ha confermato l'intenzione di procedere alla fusione delle attività di PosteMobile con TIM Consumer. L'amministratore delegato Matteo Del Fante ha dichiarato che «la combinazione delle attività di Poste Italiane in ambito telecomunicazioni con il segmento consumer di TIM creerà l'operatore mobile numero uno in Italia», sottolineando la coerenza strategica dell'operazione con il modello di business del gruppo.

PosteMobile, che oggi conta quasi 5 milioni di linee attive, ha completato la migrazione dell'intera base clienti sulla rete mobile TIM nel corso dello scorso mese; l'infrastruttura di rete è ora interamente gestita da TIM, mentre il marchio PosteMobile rimane operativo sotto PostePay. La migrazione rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di integrazione, poiché consente a PosteMobile di operare già oggi su rete TIM, semplificando un eventuale processo di fusione.

L'OPAS lanciata da Poste Italiane su TIM ha un valore complessivo di 10,8 miliardi di euro e punta all'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'operatore, di cui Poste è già il principale azionista con oltre il 27% delle quote. L'operazione prevede anche il successivo delisting delle azioni TIM da Euronext Milan, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie. L'integrazione potrebbe riguardare non solo il segmento mobile, ma anche la rete fissa, dove Poste è presente con il marchio PosteCasa. L'obiettivo dichiarato è creare un operatore in grado di offrire servizi integrati, includendo potenzialmente anche energia e altri servizi già presenti nell'ecosistema Poste.

Per TIM, la fusione riguarderebbe esclusivamente il segmento consumer, mentre le attività business potrebbero essere gestite separatamente. Questa distinzione consentirebbe di mantenere una struttura organizzativa più flessibile e di preservare la continuità dei servizi rivolti alle imprese. Il percorso verso la fusione resta comunque lungo. L'OPAS dovrà superare il vaglio delle autorità competenti, incluse quelle antitrust e di regolazione delle telecomunicazioni. Secondo le tempistiche indicate, il perfezionamento dell'operazione potrebbe avvenire entro la fine del 2026 o nel corso del 2027, a seconda dell'esito delle valutazioni.

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Nel frattempo PosteMobile continua a registrare una crescita della base utenti, sostenuta dalla migrazione alla rete TIM e dalla stabilità dei ricavi telco, pari a 82 milioni di euro nel periodo più recente. La solidità dei risultati finanziari è stata evidenziata come uno dei fattori che supportano la strategia di integrazione. La fusione tra PosteMobile e TIM Consumer rappresenterebbe uno dei più significativi processi di consolidamento nel settore delle telecomunicazioni italiane degli ultimi anni. L'esito dell'operazione potrebbe ridefinire gli equilibri del mercato, creando un operatore con una base clienti superiore a quella degli attuali concorrenti e con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.

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