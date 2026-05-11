Da Logitech un mouse pieghevole e ultra-portatile

Si chiude a conchiglia su se stesso e sostituisce la rotella con il touch.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-05-2026]

logitech mouse pieghevole 01
Immagine: WinFuture.

Logitech sta preparando il lancio di un Mouse Ultra-Portatile, un modello pieghevole progettato per l'uso mobile che può essere completamente ripiegato per il trasporto. Le immagini e le informazioni preliminari mostrano un dispositivo che riprende il concetto dell'Arc Mouse di Microsoft, estendendolo però con un design più flessibile e compatto. La periferica utilizza una struttura con elementi flessibili e sezioni a soffietto che consentono alla scocca di piegarsi fino a chiudersi su se stessa. A differenza della soluzione Microsoft, che permetteva solo di appiattire la superficie, la proposta Logitech può essere ripiegata integralmente, riducendo l'ingombro durante il trasporto in borse o tasche.

Per l'utilizzo, il mouse viene aperto fino a formare un arco pronunciato che riproduce la forma di un tradizionale mouse desktop. L'assenza della rotellina contribuisce alla compattezza: al suo posto è presente un'area sensibile al tocco, posizionata tra i due pulsanti principali. Logitech definisce questa soluzione Adaptive Touch Scrolling, e lo descrive come un sistema che simula la funzione della rotella in base alla velocità con cui l'utente compie con le dita il gesto di scorrimento sulla superficie.

Le prime immagini mostrano inoltre un design simmetrico che permette l'uso sia da parte di utenti destri che da parte di utenti mancini, senza necessità di configurazioni aggiuntive. Il mouse può essere associato fino a tre dispositivi tramite Bluetooth, consentendo così la compatibilità contemporanea con laptop, tablet e altri apparecchi mobili. Il sensore ottico e la maggior parte dei componenti elettronici sono collocati nella parte anteriore, sotto i pulsanti. Questa scelta consente di mantenere la sezione posteriore completamente flessibile e dedicata alla piegatura. Non sono ancora disponibili dati su risoluzione del sensore, autonomia della batteria o modalità di ricarica.

Le immagini diffuse fanno infatti parte del materiale di marketing preliminare e non includono dettagli tecnici completi. Logitech non ha ancora comunicato nemmeno il nome commerciale definitivo del prodotto, né ha fornito indicazioni ufficiali su prezzo o disponibilità. L'idea potrebbe comunque trovare già i suoi fan: il design pieghevole offre un vantaggio evidente in termini di portabilità e si rivolge chiaramente a quanti lavorano in mobilità e necessitano di una periferica compatta da abbinare a laptop o tablet. La scelta di eliminare la rotella fisica segue una tendenza già vista in altri modelli ultra‑portabili, dove la riduzione dello spessore è un elemento prioritario.

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