WhatsApp, chat in incognito con Meta AI

Conversazioni invisibili anche ai server interni.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-05-2026] Commenti

Immagine: Meta

WhatsApp guadagna la Modalità Incognito: Meta ha avviato la distribuzione di un ambiente di conversazione con Meta AI progettato per impedire l'accesso ai contenuti anche ai propri sistemi interni, con sessioni temporanee e non salvate per impostazione predefinita. La nuova funzione si basa sulla tecnologia Private Processing, un'infrastruttura che consente l'elaborazione dei messaggi in un ambiente isolato e non accessibile nemmeno ai tecnici. Meta specifica che le conversazioni avviate in Incognito Chat non vengono archiviate e che i messaggi scompaiono automaticamente alla chiusura della sessione, eliminando la persistenza dei dati e riducendo il rischio di tracciamento.

L'utente può avviare una sessione in incognito tramite un'icona dedicata nelle chat con Meta AI. La conversazione rimane attiva solo finché la finestra è aperta: la chiusura dell'app o il blocco del dispositivo interrompono la sessione e fanno perdere il contesto all'assistente. Questa caratteristica distingue la modalità da altri sistemi che mantengono comunque log o cronologie interne. Secondo Meta, l'obiettivo è offrire uno spazio sicuro per porre domande sensibili, incluse informazioni personali, finanziarie o sanitarie, senza che tali contenuti vengano utilizzati per l'addestramento dei modelli. Will Cathcart, responsabile di WhatsApp, ha dichiarato: «Stiamo iniziando a porre molte domande significative sulle nostre vite ai sistemi di IA, e non sempre sembra giusto dover condividere le informazioni dietro queste domande con le aziende che gestiscono tali sistemi».

La funzione integra inoltre meccanismi di sicurezza che impediscono al modello di rispondere a richieste potenzialmente dannose. In questi casi, l'assistente tenta di indirizzare l'utente verso informazioni utili e, se necessario, interrompe l'interazione. Meta richiede anche la conferma dell'età, poiché i suoi servizi non sono disponibili per utenti sotto i 13 anni. La modalità Incognito Chat è disponibile sia su WhatsApp sia sull'app Meta AI, con un rilascio progressivo previsto nei mesi successivi. È stato annunciato anche l'arrivo di Side Chat, una funzione che permetterà di ottenere assistenza privata all'interno di conversazioni esistenti, analizzando il contesto senza renderlo visibile agli altri partecipanti.

Meta sottolinea che la nuova modalità rappresenta un'estensione del percorso iniziato anni fa con l'introduzione della crittografia end‑to‑end. L'obiettivo è replicare lo stesso livello di riservatezza anche nelle interazioni con l'intelligenza artificiale, superando i limiti delle modalità Incognito già presenti in altri servizi, dove i dati possono comunque essere registrati sui server. La tecnologia di Private Processing, tuttavia, richiede un elevato livello di fiducia nell'architettura proprietaria di Meta, poiché non è possibile verificarne in modo indipendente il funzionamento interno. Questo aspetto rappresenta una criticità tecnica rilevante, soprattutto in un contesto in cui la trasparenza dei processi di elaborazione è considerata un elemento chiave per la sicurezza dei dati.