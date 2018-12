Robot di Amazon manda all'ospedale oltre 20 dipendenti

Innaffiandoli con repellente per orsi.

Ventiquattro dipendenti di Amazon, che lavorano in un magazzino del New Jersey (USA), sono stati mandati all'ospedale da un robot, e uno di essi è in condizioni critiche.

Nei magazzini di Amazon uomini e robot lavorano insieme. Questi ultimi svolgono diversi compiti: spostano i pacchi più piccoli all'interno dell'edificio senza bisogno di supervisione, si occupano di muovere i carichi più pesanti, scaricano i camion.

ABC News riporta che uno di questi robot, per motivi ancora non chiariti, ha «accidentalmente forato un contenitore da 9 once di repellente per orsi, rilasciando capsaicina concentrata».

La sostanza si è immediatamente diffusa nelle vicinanze e i 24 dipendenti che poi hanno dovuto far ricorso alle cure mediche vi sono entrati in contatto.

Il sindacato interno ha rilasciato una dichiarazione, affermando che «I robot automatici di Amazon oggi hanno messo a rischio la vita delle persone in maniera tale che le conseguenze possono essere catastrofiche e gli effetti a lungo termine per oltre 80 dipendenti sono sconosciuti».

«L'azienda più ricca del mondo non può continuare a cavarsela quando mette a rischio la vita delle persone che lavorano sodo» continua il comunicato. «Il sindacato non si arrenderà sino a che Amazon non verrà riconosciuta responsabile di tutto ciò e anche di molte altre pratiche pericolose».