Il Captcha basato su Doom

Per superare il test bisogna uccidere i demoni del popolare videogioco.

I Captcha sono uno dei mali necessari del web: per evitare che orde di bot riempiano i siti di contenuti indesiderati, diventa necessario sottoporsi a una sorta di verifica dell'identità per garantire di essere davvero delle persone.

Esistono vari tipi di Captcha: la maggior parte mostra una scritta, distorta in maniera tale da essere irriconoscibile da parte di un sistema automatico (e qualche volta, bisogna ammettere, anche da parte di un utente umano), che bisogna immettere in un apposito campo per poter procedere.

Google ha cercato di minimizzare il fastidio di questa operazione creando Captcha che si basano sull'attività dell'utente e si limitano a chiedere di cliccare sul pulsante Non sono un robot ma, quando il riconoscimento non funziona, l'utente deve sottostare a una caccia al pixel per individuare certi elementi in una data immagine.

Nessuno ama i Captcha: qualunque forma assumano, hanno una componente di tedio e fastidio che non scompare.

Lo sviluppatore Miquel Camps Orteza ha però creato quello che forse è l'unico Captcha che non solo non sarà odiato, ma che potrebbe perfino essere apprezzato.

L'ha chiamato Doom Captcha e consiste esattamente in ciò che il nome lascia presagire: per risolverlo, è necessario sparare e uccidere quattro "demoni" (che paiono proprio usciti dal primo Doom), posizionati casualmente, in un lasso di tempo limitato.

A comporre Doom Captcha ci sono non solo gli sprite provenienti da Doom ma anche gli effetti sonori: insomma, si tratta del primo Captcha divertente.

D'altra parte, non è particolarmente sicuro. Orteza lo sa bene, e infatti ammette di averlo sviluppato semplicemente per gioco in pochissimo tempo: egli stesso è sorpreso dell'attenzione che il suo piccolo divertimento sta ottenendo.

I Captcha devono rivestire un interesse particolare per Orteza, che in passato s'è già cimentato con il loro sviluppo e ha creato quello che egli stesso definisce «il peggior Captcha di sempre»: si tratta di Squat Captcha che, tramite la webcam, verifica che l'utente abbia compiuto dieci squat prima di lasciarlo procedere.

Doom Captcha si può provare liberamente sul sito ufficiale.