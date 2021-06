L'aggiornamento di Windows che sfoca lo schermo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-06-2021] Commenti

Mentre si attende l'annuncio di Windows 11 - che al momento sembra più che altro consistere in una mano di vernice fresca sul predecessore - gli utenti devono continuare ad avere a che fare con aggiornamenti problematici per Windows 10.

Il recente update KB5001391, rilasciato come parte del Patch Tuesday di giugno, sta causando scomodi effetti collaterali: nel dettaglio rende sfocato il testo della sezione Notizie e interessi della barra delle applicazioni.

Fortunatamente, il resto del sistema continua ad avere un aspetto cristallino, ma si tratta comunque di un malfunzionamento seccante e che può spingere un utente ignaro dell'origine del problema a chiedersi che cosa mai, d'improvviso, non vada con lo schermo proprio in quell'angolo.

Microsoft ha inoltre rivelato che il fenomeno si verifica soltanto «con certe configurazioni del display», ma non ha indicato quali siano.

Al momento non ci sono soluzioni alternative all'attesa di una nuova patch, a parte la disinstallazione dell'aggiornamento in questione. Microsoft ha confermato di essere già al lavoro su una correzione definitiva.

Dato che però, a quanto pare, Notizie e interessi non fa che creare problemi anche a parti del sistema che con esso non hanno nulla a che fare (come il sistema di stampa), forse la scelta più saggia è disabilitare il servizio e non pensarci più.