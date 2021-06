Windows 11, il mio PC riuscirà a eseguirlo?

Tutto quello che serve per verificare la compatibilità con il nuovo sistema di Microsoft.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-06-2021] Commenti (2)

Ora che l'esistenza di Windows 11 è passata da probabile ipotesi a certezza, molti hanno già iniziato a chiedersi se il proprio Pc abbia le carte in regola per aggiornare il sistema operativo quando sarà il momento.

A preoccupare gli utenti non sono tanto le richieste hardware in termini di RAM o di spazio di archiviazione, appena superiori a quelle di Windows 10, quanto piuttosto la compatibilità con i processori e l'apparente necessità di un modulo TPM 2.0 attivo.

Per quanto riguarda le CPU, Microsoft ha pubblicato una lista estesa di tutti i modelli ufficialmente supportati, e che si può riassumere così: Windows 10 si può installare soltanto se si possiede almeno un Intel Core di ottava generazione o un AMD Ryzen di seconda generazione, con alcune importanti eccezioni. Processori popolari nemmeno troppo tempo fa, come il Ryzen 5 2400G, sono esclusi dalla lista.

La questione relativa al modulo TPM (Trusted Platform Module) è un po' più complicata. Il primo punto problematico è che, a questo punto, l'antico sogno - o incubo - di Palladium sembra finalmente prendere davvero vita: sebbene infatti i TPM siano presenti nei PC da anni, Windows 10 può tranquillamente essere installato anche se essi sono disabilitati.

Il secondo punto consiste nel fatto che la versione richiesta da Windows 11 è la 2.0, quando moltissimi computer, anche recenti, tuttora montano un TPM in versione 1.2: ciò rischia quindi di tagliare fuori dall'aggiornamento un gran numero di PC.

Occorre dire che non tutto è perduto. Microsoft, in un PDF ufficiale, riconosce l'esistenza di situazioni particolari - indicati come «sistemi commerciali per scopi specifici, ordini personalizzati, sistemi con un'immagine personalizzata» - i quali potranno fare a meno dell'attivazione del supporto a TPM.

Da ciò si deduce che esiste almeno un modo per installare Windows 11 anche in assenza di TPM, e che i sistemi per sfruttarlo - con approvazione di Microsoft o meno - non tarderanno ad apparire.

In ogni caso, per gli utenti non è banale capire se il proprio computer, magari recente, sarà in grado di eseguire Windows 11.

Per aiutare nell'impresa Microsoft stessa ha rilasciato uno strumento, chiamato PC Health Check, realizzato appositamente per verificare la compatibilità del computer; le sue risposte, però, sono poco dettagliate.

Sono già nati, così, altri strumenti non ufficiali che forniscono informazioni più precise. Uno di questi è WhyNotWin11 che, con una comoda interfaccia grafica, mostra il grado di compatibilità con Windows 11 di tutti i componenti del sistema, consentendo quindi all'utente di poter procedere a un aggiornamento dei dispositivi problematici (se praticabile, chiaramente), individuando con sicurezza il colpevole.

WhyNotWin11 è disponibile gratuitamente. La sua esecuzione potrebbe generare un errore SmartScreen che si può tranquillamente ignorare.