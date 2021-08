Il cane robotico di Xiaomi

CyberDog riconosce il padrone, risponde ai suoi comandi e sa anche fare le capriole.

«Offre possibilità inedite»: con queste parole Xiaomi ha rivelato il suo CyberDog, diretto rivale del famoso Spot di Boston Dynamics.

I due robot sono simili in molti dettagli, a partire dall'aspetto, anche se CyberDog è un po' più futuristico e vagamente inquietante, considerato come ricorda gli automi assassini dell'episodio Metalhead della serie Black Mirror.

A che cosa serve? Sostanzialmente a niente, come obliquamente ammette anche Xiaomi, che vagamente parla della possibilità di considerare CyberDog come un animale domestico: dopotutto, è in grado di rispondere ai comandi vocali e di camminare accanto al "padrone" (fino a una velocità massima di 3,2 metri al secondo), che identifica grazie a degli algoritmi di riconoscimento facciale.

D'altra parte, se prodotti come l'Aibo di Sony sono concepiti con un aspetto pensato apposta per accattivarsi le simpatie dei potenziali acquirenti, CyberDog è troppo simile a ciò che si potrebbe trovare in un film di fantascienza per poter ottenere il medesimo effetto.

Xiaomi stessa spera in realtà che i primi acquirenti «aiutino a sviluppare i robot quadrupedi e a mostrarne le potenzialità»; insomma, in cambio di 9.999 yuan (circa 1.300 euro) si può provare l'ebbrezza di avere per le mani un prototipo a partire dal quale saranno costruiti, in futuro, robot con un vero scopo.

Non a caso, l'azienda cinese prevede di produrre soltanto 1.000 unità e di venderle «ai fan di Xiaomi, ai tecnici e agli appassionati di robotica»: nessuno pensi quindi di poter sostituire il proprio animale domestico con una versione robotica.

Oltre a riconoscere i volti e a camminare evitando abilmente gli ostacoli, CyberDog è in grado di fare capriole; pesa 3 kg (meno di Spot, che invece pesa 5,2 kg) e si basa sulla piattaforma di intelligenza artificiale Jetson Xavier di Nvidia.

La sua dotazione comprende GPS, sensori di tocco, una lente grandangolare fish-eye e la videocamera RealSense D450 di Intel, che ha il compito di fornire al robot il senso della profondità.

Vi sono poi tre porte USB-C e una porta HDMI che, secondo Xiaomi, ogni utente può utilizzare come preferisce per personalizzare il cane robotico, aggiungendo per esempio dei sensori lidar, luci o videocamere panoramiche.

Anche con la sola dotazione base, comunque, Cyberdog «è in grado analizzare l'ambiente circostante in tempo reale, creare mappe per gli spostamenti, impostare la propria destinazione ed evitare gli ostacoli». Per controllarlo, oltre ai comandi vocali, si può usare anche l'apposita app per smartphone.