Office 2021 obbligherà ad avere un account Microsoft

L'epoca dell'utilizzo esclusivamente offline è tramontata per sempre.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-10-2021] Commenti (3)

Se l'interesse verso l'imminente arrivo di Windows 11 non sembra poi così alto, forse c'è una maggiore curiosità (almeno per l'elevata diffusione della suite in ambito aziendale) verso Office 2021, che debutterà insieme al sistema operativo il prossimo 5 ottobre.

A pochi giorni dal lancio Microsoft ha rivelato i prezzi americani delle varie versioni di Office 2021, che condividono una rivisitazione dell'interfaccia (modificata per meglio integrarsi con l'aspetto di Windows 11) e l'inclusione di Microsoft Teams tra le applicazioni.

L'edizione Home & Student di Office 2021 - pensata per l'uso personale e comprendente Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Teams - costerà 149 dollari; Office Home & Business, che alle applicazioni già elencate aggiunge anche Outlook, avrà invece un prezzo di 249 dollari ed è la prima delle offerte aziendali.

Ci si aspetta che venga lanciata anche una versione Professional Plus, comprendente anche Access e altre funzionalità e dedicata anch'essa al mondo aziendale, il cui prezzo però al momento in cui scriviamo non è stato rivelato da Microsoft né è indicata nel post di presentazione sul blog ufficiale.

Gli utenti che intendono adottare Office 2021 faranno bene a tenere presente un ulteriore dettaglio non secondario che Microsoft ha pensato bene di precisare: come succede anche con Windows 11, con la nuova versione della suite un'esperienza completamente offline non è possibile.

Ciò è vero non soltanto perché la copia acquistata deve essere attivata e, a questo scopo, serve una connessione a Internet ma anche perché, per la prima volta, per poter usare Office 2021 è richiesto un account Microsoft: stando a quanto dichiara il gigante di Redmond stesso, esso non è più opzionale, com'era invece fino a Office 2019.