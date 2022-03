Windows 11, video lentissimi in apertura per colpa dell'antivirus

Vi spieghiamo come aggirare il problema.

Secondo le stime diffuse da Steam lo scorso febbraio, Windows 11 aveva già allora quasi 200 milioni di utenti, segno che l'adozione dell'ultimo sistema operativo di Microsoft sta procedendo tutto sommato bene.

Quel che è meno chiaro è il grado di soddisfazione degli utenti. Il debutto di Windows 11 - una versione per lo più percepita come "non essenziale", poiché non introduce novità sostanziali, è stato funestato non solo da problemi di gioventù, come l'assenza di certe funzionalità utili, ma anche da malfunzionamenti che hanno avuto un impatto negativo sulle prestazioni.

Proprio le prestazioni tornano ora al centro dell'attenzione poiché, come ha segnalato qualche utente su Twitter, dopo l'installazione dell'ultima build di Windows 11 il sistema è diventato lentissimo nell'avviare la riproduzione dei video, indipendentemente dal lettore utilizzato: prima di potersi godere un film è necessario aspettare anche oltre 30 secondi.

La colpa di tutto ciò, stando a quanto viene spiegato nello stesso post che riporta la segnalazione, starebbe in Windows Defender, l'antivirus integrato in Windows, o, per la maggior precisione, in una sua specifica funzionalità.

Sotto accusa è il componente SmartScreen, il cui compito consiste nel verificare che i file aperti dall'utente non contengano malware nascosti o altri pericoli.

L'idea è buona ma, a quanto pare, a seguito delle ultime modifiche sono sorte delle complicazioni che allungano i tempi necessari alla scansione di file voluminosi, come facilmente possono essere quelli che contengono film e video in generale.

Non solo: SmartScreen è pensato per occuparsi dei file scaricati da Internet; nei casi segnalati pare che abbia deciso di sottoporre a scansione qualunque file, indipendentemente dalla sua provenienza.

Le cause remote di questo comportamento non sono conosciute, anche perché Microsoft non ha finora commentato la faccenda, ma chi si trovasse in questa scomoda situazione e volesse uscirne non deve far altro che disattivare SmartScreen.

Per farlo è necessario aprire l'app Sicurezza di Windows dalle Impostazioni o facendo clic sulla relativa icona a forma di scudo presente nella barra delle applicazioni.

Occorre quindi selezionare la voce Controllo dell app e del browser dalla barra a sinistra e quindi, nel pannello di destra, disattivare la funzione Controlla app e file. Ricordiamo che per potervi agire è necessario utilizzare un utente con diritti di amministratore.

Compiuta questa operazione, i video torneranno ad aprirsi normalmente. Quando Microsoft correggerà il problema alla radice sarà infine possibile ripristinare SmartScreen.