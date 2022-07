Windows 10, l'ultimo aggiornamento interferisce con le stampanti USB

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-07-2022] Commenti (1)

Il Patch Tuesday di luglio è arrivato e, come purtroppo spesso accade, insieme al suo carico di correzioni ha portato alcuni nuovi bug.

In particolare - come Microsoft stessa ha confermato - l'aggiornamento KB5014666 crea problemi con le stampanti USB utilizzate sotto Windows 10.

Secondo la documentazione ufficiale, a causa dei bug dell'aggiornamento Windows 10 può mostrare più copie della medesima stampante (le copie sono indicate dal suffisso apposto al nome: Copia 1, Copia 2 e via di seguito) e, inoltre, le applicazioni che identificano la stampante tramite un nome specifico non sono più in grado di stampare.

Al momento non c'è una patch ufficiale per il bug. Per ripristinare le funzionalità della stampante, Microsoft suggerisce di utilizzare la stampante identificata come Copia 1 (che dovrebbe funzionare normalmente), oppure aggiornare i driver, oppure ancora eliminare tutte le copie della stampante e reinstallarla da capo.

Bisogna riconoscere che non gli ultimi anni per chi ha bisogno di stampare sotto Windows: da qualche tempo in qua sembra che periodicamente Microsoft rilasci un aggiornamento che crea pasticci e malfunzionamenti: è capitato anche a Windows 11 e, prima ancora, a Windows 10 non una volta sola, ma almeno due.