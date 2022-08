Ascesa e caduta di BlackBerry diventano un film

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-08-2022] Commenti (1)

A quanto pare, un film oggigiorno non si nega a nessuno.

Secondo quanto riporta The Globe and Mail, s'è appena conclusa la produzione di un film dedicato alla storia di BlackBerry, l'azienda nata come Research In Motion e che un tempo, prima dell'avvento dell'iPhone, era sostanzialmente l'indiscussa signora di quello che poi avremmo chiamato "il mercato degli smartphone".

BlackBerry oggi è defunta, ma il film - intitolato semplicemente BlackBerry - trae spunto da un libro pubblicato nel 2015, intitolato Losing the Signal: The Spectacular Rise and Fall of BlackBerry e scritto dai giornalisti Sean Silcoff e Jacquie McNish.

Protagonisti della pellicola sono i due fondatori di Research In Motion, Jim Balsillie e Mike Lazaridis, interpretati da Glenn Howerton e Jay Baruchel.

Tra gli altri interpreti figurano Michael Ironside, Saul Rubinek, Martin Donovan, Rich Sommer, e Carey Elwes mentre il regista è Matt Johnson, che ha anche scritto la sceneggiatura.

Secondo Johnson, BlackBerry segna il ritorno del «modo di fare cinema audace e registico, con tutta la forza degli anni '80». Ancora non è chiaro, però, quando la pellicola arriverà nelle sale.