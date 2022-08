Apple pronta a lanciare i visory Reality per la realtà virtuale

L'azienda ha registrato i marchi Reality One, Reality Pro e Reality Processor.

Non c'è solo l'iPhone 14 nel futuro di Apple: stando a quanto sta accadendo nel mondo della registrazione dei marchi, l'incursione nella realtà virtuale e nella realtà aumentata è ormai molto vicina.

Alcuni studi legali già usati da Apple in passato per registrare i propri marchi si sono attivati per registrare i marchi Reality One, Reality Pro e Reality Processor negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, in Canada, nel Regno Unito, in Australia, in Nuova Zelanda, in Arabia Saudita, in Costa Rica e in Uruguay.

Se a ciò sommiamo le voci che da qualche tempo in qua parlano di un imminente lancio di visori per la realtà virtuale, ecco che l'impressione che ormai l'attesa sia agli sgoccioli si fa quasi certezza.

L'intera offerta, come si può intuire, dovrebbe andare essere presentata sotto il generico marchio Reality, declinato in base ai vari dispositivi e software.

realityOS, marchio richiesto lo scorso maggio negli USA, potrebbe essere il nome del sistema operativo deputato a gestire il tutto; Reality One e Reality Pro sarebbero invece le due versioni del visore, la seconda delle quali sarebbe più avanzata della prima; Reality Processor, infine, sarebbe un SoC basato sul già noto chip Apple M2.

Sebbene quindi l'annuncio non sia più troppo lontano, è improbabile che la presentazione ufficiale di tutte queste novità avvenga già il prossimo 7 settembre: secondo le indiscrezioni raccolte da Bloomberg, infatti, Apple avrebbe deciso di aspettare il 2023 quando saranno pronte anche versioni delle app Maps e FaceTime appositamente modificate per funzionare con i visori.

Inoltre, il reparto software dedicato dovrebbe includere nuovi strumenti di collaborazione pensati per fare concorrenza alle offerte di Meta, che sul concetto di metaverso e di realtà virtuale sta ormai da tempo investendo parecchie risorse, pur senza riuscire a suscitare un vero entusiasmo negli utenti.