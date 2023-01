CES 2023, Lenovo presenta il ThinkPhone

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-01-2023] Commenti

In occasione del CES 2023 Lenovo e la sua controllata Motorola Mobility hanno svelato il Lenovo ThinkPhone, uno smartphone di alta gamma che si presenta come un prezioso alleato per la produttività.

Basato sul non nuovissimo ma comunque abbastanza recente Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 o 12 Gbyte di RAM e fino a 512 Gbyte di memoria interna, è dotato di uno schermo OLED da 6,6 pollici con una risoluzione di 1.080x2.400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, ed è capace di supportare i contenuti HDR10+ ed è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

La fotocamera posteriore offre tre obiettivi: quello principale da 50 megapixel, un obiettivo ultrawide da 13 megapixel in grado anche di scattare foto in modalità macro, e un sensore di profondità. La fotocamera anteriore, invece, adotta un sensore da 32 megapixel.

Le altre caratteristiche comprendono una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica senza fili (15 W) e alla ricarica rapida (68 W) quando collegato al caricabatterie cablato, grado di protezione IP 68, supporto alle reti 5G e al Wi-Fi 6E, e porta USB-C con supporto a DisplayPort 1.4.

Una particolarità hardware da segnalare è la presenza, sul lato sinistro, di un pulsante personalizzabile dall'utente, affinché lanci un'applicazione o esegua un determinato comando (per esempio, l'accensione della torcia).

Il sistema operativo prescelto è Android 13, al quale Lenovo garantisce tre anni di aggiornamenti del sistema e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza; inoltre è preinstallata l'app Moto Secure per gestire tutte le impostazioni di privacy e sicurezza.

Per soddisfazione la vocazione del ThinkPhone al potenziamento della produttività, Lenovo ha preinstallato tutta una serie di software e di funzionalità, come la capacità di connettersi automaticamente a un ThinkPad che si trovi nelle vicinanze (battezzata Think 2 Think) per condividere immagini, testi e notifiche, o per sfruttare lo smartphone come una webcam.

Inoltre, il ThinkPhone monta di fabbrica la suite Microsoft 365 e le app di Outlook e Teams; a proposito di quest'ultimo software, il ThinkPhone consente di parlare in modalità push-to-talk (premendo il tasto rosso) con gli altri utenti connessi via Teams.

Il Lenovo ThinkPhone arriverà in Europa e in diverse altre parti nel mondo «nel corso dei prossimi mesi»; il prezzo ancora non è stato annunciato.