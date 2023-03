La stampante 3D che crea oggetti di cioccolato

Cocoa Press permette di creare cioccolatini personalizzati.

Se siete degli amanti del cioccolato e anche delle stampe 3D, è nato un prodotto che consente di unire le vostre due passioni: una stampante 3D che, anziché produrre oggetti in plastica, produce cioccolatini.

Cocoa Press è esattamente questo: un macchinario che funziona secondo i principi della stampa 3D - ossia costruendo oggetti sovrapponendo vari strati - e che usa il cioccolato come "materiale da costruzione".

«È una specia di sac à poche automatica» spiega l'azienda che l'ha ideata e che accetterà i preordini a partire dal 17 aprile (al momento solo per USA e Canada, ma prossimamente anche per altri Stati) e prevede di spedire i primi esemplari il prossimo settembre.

Il cioccolato viene inserito nella stampante tramite delle cartucce da 70 grammi, vendute in pacchi da 10 cartucce che costano 49 euro; l'acquirente può scegliere cartucce di cioccolato bianco, al latte o fondente.

Ogni utente può anche decidere di utilizzare il proprio cioccolato, ma l'azienda avverte che in questo caso potrebbero essere necessari diversi tentativi prima di ottenere un funzionamento perfetto.

Il cioccolato presente nelle cartucce, infatti, è preparato appositamente affinché, dopo essere stato scaldato dalla macchina a una temperatura «appena inferiore a quella corporea» diventi sufficientemente liquido da poter essere depositato ma anche perché solidifichi rapidamente una volta esposto all'aria. Cioccolati di tipo diverso, ovviamente, potrebbero comportarsi in maniera diversa.

Cocoa Press è in grado di stampare oggetti che misurano al massimo 140 x 150 x 150 millimetri e, a quanto pare, la stampa si ferma non appena la cartuccia da 70 grammi è esaurita, e la stampante a quel punto non è in grado di riprendere il lavoro da dove si era interrotto.

L'azienda ha fatto sapere che sta però lavorando su un sistema per consentire di ricaricare il serbatoio del cioccolato durante la stampa, al fine di consentire la stampa di oggetti più grandi.

Chi fosse in cerca di ispirazione per le forme da dare alle proprie creazioni può rivolgersi ai modelli già disponibili su Printables; naturalmente, è sempre possibile creare modelli del tutto personalizzati usando software di CAD.

Cocoa Press sarà messa in vendita sotto forma di kit da montare, e in questo caso costerà 1.499 dollari, oppure come prodotto completo, e in questo caso il prezzo sarà di 3.995 dollari.

Per l'assemblaggio del kit, le cui consegne - come dicevamo - inizieranno a settembre 2023, l'azienda prevede che servano circa 10 ore di lavoro. La versione completa di Cocoa Press naturalmente potrà essere utilizzata immediatamente, ma non sarà consegnata prima del 2024.