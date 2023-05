Intel, tutte le nuove CPU avranno un'unità dedicata alla IA

Oltre a CPU e GPU, i Meteor Lake disporranno di VPU per eseguire gli algoritmi di intelligenza artificiale.

Constatando il continuo aumento di funzioni deputate ad algoritmi di Intelligenza Artificiale presente nei software (da Photoshop a Microsoft Office, da Teams a Zoom), Intel ha raggiunto una certezza: tutti i prossimi processori dovranno contenere un'unità di esecuzione dedicata proprio alla IA.

Guarda caso, l'acquisizione di Movidius - avvenuta qualche tempo fa - ha dato a Intel la capacità di creare le prime VPU (Visual Processing Unit, unità di elaborazione visiva) che - di nuovo, guarda caso - potranno debuttare nella prossima generazione di CPU che Intel si prepara a immettere sul mercato, nota con il nome in codice Meteor Lake.

Il concetto in sé di VPU non è una novità assoluta, dato che già i Raptor Lake (Core di tredicesima generazione) possedevano unità di esecuzione dedicate alla IA; queste si trovavano però soltanto in alcuni modelli, mentre le VPU dei Meteor Lake saranno in tutti i processori.

Per giustificare l'utilità di una VPU, Intel porta un esempio: le funzioni di sostituzione dello sfondo o di riduzione del rumore presenti in Microsoft Teams (e che usano algoritmi di IA) oggi sono notevolmente più sofisticate rispetto a com'erano un paio di anni fa, essendo diventate rispettivamente 10 volte e 50 volte più complesse.

Con una VPU le operazioni che coinvolgono la IA sono 10 volte più rapide rispetto all'esecuzione su CPU, e a parità di risultati richiedono appena un quinto dell'energia.

In questo scenario, CPU e GPU non cessano di essere utili, nemmeno dal punto di vista della IA: la GPU resta la scelta migliore per i compiti legati alla creazione di contenuti multimediali, mentre la CPU può dedicarsi ai lavori di IA che richiedano una latenza minima.

La proposta di Intel, per com'è formulata al momento, sembra riguardare in maniera particolare i computer portatili e, anzi, ci sono voci secondo le quali non ci saranno edizioni desktop dei processori Meteor Lake; al momento però non ci sono ancora conferme ufficiali in questo senso.

Intel non è peraltro l'unica a vedere un futuro in cui i processori integreranno unità dedicate all'intelligenza artificiale: AMD ha in cantiere, per la serie 7000 dei Ryzen, una versione chiamata Ryzen 7000 AI, dedicata ai portatili, e che dovrebbe avere caratteristiche e applicazioni analoghe ai processori Intel con VPU.