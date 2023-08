Campana a morto per Cortana

Windows 11 consente finalmente di disinstallare il mai amato assistente vocale.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-08-2023] Commenti

Come periodicamente accade, Microsoft ha rilasciato una nuova versione di sviluppo di Windows 11 all'interno del Canary Channel (quello in cui vengono inserite le novità più recenti e, potenzialmente, instabili) e questa particolare versione - la build 25921 - contiene una novità non esattamente sorprendente ma certo significativa.

In che cosa consista è presto detto: gli iscritti al Canary Channel possono ora disinstallare l'assistente vocale Cortana, che non sarà più disponibile né supportata come app a sé stante, secondo quanto Microsoft stessa ha annunciato sul proprio sito.

Già tempo fa l'app di Cortana per Android e iOS era stata ritirata, ed ormai era chiaro a tutti che anche la versione per Windows, la cui inutilità gareggiava con quella di Clippy, aveva ormai i giorni contati.

Invadente, fastidiosa e decisamente poco utile, Cortana aveva un nome perfetto e capacità del tutto inadeguate: questa opinione, presente in pressoché tutti gli utenti di Windows, è il motivo del suo ritiro, anche se ora lo sviluppo dell'intelligenza artificiale le consentirebbe di rendersi finalmente utile. Il nome Cortana non ispira più alcuna fiducia (se non forse agli appassionati di Halo, che pensano al personaggio originale).

Al suo posto arriverà Windows Copilot, basato sugli stessi algoritmi di IA già visti all'opera in Microsoft 365, Edge, Bing e Visual Studio, e soprattutto ancora dotato di una reputazione praticamente immacolata.