iPhone 12, una patch software per soddisfare la Francia

Non c'è alcun problema che possa mettere in pericolo la sicurezza e la salute degli utenti ma, visto che la Francia ci tiene tanto, Apple rilascerà una patch che porterà le emissioni dell'iPhone 12 all'interno dei parametri stabiliti dall'Unione Europea.

È questa in sostanza la mossa che l'azienda di Cupertino ha deciso di adottare in risposta al bando deciso dalla Francia nei confronti dell'iPhone 12, un apparecchio che peraltro ha ormai tre anni di vita sulle spalle, ossia un periodo di tempo che per uno smartphone è quasi un'eternità.

Il dispositivo - ha spiegato Apple - prima del lancio ha già ricevuto certificazioni, per quanto riguarda la sicurezza, da vari enti internazionali: pertanto, l'azienda ritiene che non esista alcun vero pericolo per gli utenti. Poiché però effettivamente i limiti imposti dalla UE vengono superati - e solo la Francia se n'è accorta, anche se qualche altro Paese ora sta approfondendo la medesima questione - verrà applicata una patch software.

Questa non potrà ovviamente regolare direttamente i livelli di radiazione elettromagnetica ma, stando a quanto dichiarato ufficialmente, farà sì che l'iPhone 12 «segua i protocolli usati dagli enti di controllo francesi».

La conseguenza pratica immediata di tutto ciò consisterà nel ritiro del blocco alle vendite del melafonino, ma ciò consentirà a Apple anche di evitare l'obbligo di richiamo verso tutti gli iPhone 12 già venduti, possibilità che la Francia aveva già messo in campo qualora l'azienda avesse deciso di non intervenire.