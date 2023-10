Amazon, dal 2024 consegne coi droni anche in Italia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-10-2023] Commenti (2)

Italia, Regno Unito, e una terza città negli Stati Uniti dopo College Station in Texas e Lockeford in California: è questa la promessa di Amazon per quanto riguarda le consegne con i droni nel 2024.

Il piano prenderà il via soltanto verso la fine del prossimo anno, quindi c'è ancora circa un anno di tempo, ma l'annuncio è ufficiale si può trovare sulle pagine del sito di Amazon.

Naturalmente, come peraltro mostra l'esempio degli Stati Uniti, non dobbiamo aspettarci che immediatamente dopo il lancio del servizio l'intera Italia sarà coperta: si inizierà in una solo luogo, e poi altre zone saranno raggiunte con il passare del tempo. Quale sia il luogo prescelto si saprà soltanto nei prossimi mesi, sia per quanto riguarda l'Italia che per quanto riguarda il Regno Unito e gli Stati Uniti.

L'utilizzo dei droni, secondo Amazon, consentirà di effettuare le consegne più velocemente di quanto sia possibile fare ora con i corrieri: l'obiettivo finale è riuscire a consegnare il maggior numero di pacchi possibile lo stesso giorno in cui il prodotto viene ordinato.

Contestualmente all'annuncio, Amazon ha anche svelato il nuovo drone MK30, presentato come più veloce, più silenzioso e più leggero del modello che l'ha preceduto: sarebbe in grado di percorrere in volo il doppio della distanza coperta dal suo predecessore, e sarebbe anche in grado di affrontare senza problemi le giornate di pioggia come anche quelle estremamente calde e quelle estremamente fredde.

Il pacco non corre il rischio di rovinarsi in caso di eventi meteorologici avversi, poiché si trova al sicuro all'interno del drone, e il volo avviene in modalità completamente autonoma grazie ai sistemi di rilevamento degli ostacoli.

«Il futuro è già arrivato, anche in Italia. Essere stati scelti da un player mondiale quale Amazon, è un'ulteriore conferma della strategia portata avanti con caparbietà dall'Enac, autorità nazionale dell'aviazione civile, per includere nel settore aereo la spinta innovativa della mobilità aerea avanzata creando un ecosistema nazionale favorevole allo sviluppo in sicurezza di nuovi servizi» ha commentato il presidente dell'Enac, Pierluigi di Palma.

Naturalmente, i droni possono consegnare soltanto prodotti relativamente leggeri: il limite è 5 libbre (2,2 kg).