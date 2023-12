Recuperare i file cancellati grazie a Windows File Recovery

Windows File Recovery offre tre modalità di funzionamento: Default (pensato per recuperare i file appena cancellati da un drive formattato NTFS), Segment (pensato invece per recuperare un file cancellato da più tempo, o che risiede su un drive NTFS che è stato formattato o che risulta corrotto, e da usare in collaborazione con la modalità successiva), e Signature (che opera riconoscendo le "firme" dei file cancellati e che, a differenza dei primi due modi, funziona anche con i filesystem FAT, exFAT e ReFS).

Modalità Default

Ipotizziamo quindi che si voglia recuperare un file di Word cancellato, originariamente presente sull'unità C: e da salvare, una volta recuperato, sull'unità D:. Il comando da dare per operare in modalità default (parametro /n) sarà:

winfr C: D: /n *.docx

In questo modo il programma troverà tutti i file .docx cancellati e li copierà in D:, in una cartella appositamente creata dal nome Recovery_[data-e-ora].

È anche possibile chiedere a WinFR di trovare più file contemporaneamente, variando un po' il comando originale:

winfr C: D: /n *.docx /n *.xslx /n *.pptx

Così facendo il programma cercherà anche i file di Excel e di PowerPoint, riconoscendoli in base all'estensione.

Se si conosce il nome del file da recuperare, lo si può indicare:

winfr C: D: /n documento.pdf

In questo modo WinFR andrà in cerca soltanto di quello specifico file.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Usare le modalità Segment e Signature