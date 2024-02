Usare le modalità Segment e Signature

Recuperare i file cancellati grazie a Windows File Recovery.

Modalità Segment

Per adoperare la modalità Segment il parametro da utilizzare è /r, da inserire nel comando in aggiunta a /n; a parte questa variazione, la modalità di utilizzo è del tutto analoga a quella della modalità Default.

Pertanto, se volessi cercare in modalità Segment tutti i file .mp3 cancellati dovrei scrivere il seguente comando:

winfr C: D: /r /n *.mp3

Se la ricerca in modalità Default non ha prodotto risultati, la modalità Segment potrebbe riuscire.

Modalità Signature

La terza e ultima modalità esamina i file trovati e cerca di riconoscerne il tipo. Esiste una lista dei tipi di file supportati che si può visualizzare con il comando winfr /# e che comprende i seguenti tipi, qui raggruppati in base al gruppo che li contiene e che rappresenta il parametro da fornire per cercare quegli specifici file:

ASF: wma, wmv, asf

JPEG: jpg, jpeg, jpe, jif, jfif, jfi

MP3: mp3

MPEG: mpeg, mp4, mpg, m4a, m4v, m4b, m4r, mov, 3gp, qt

PDF: pdf

PNG: png

ZIP: zip, docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp, odg, odi, odf, odc, odm, ott, otg, otp, ots, otc, oti, otf, oth



Se pertanto volessi cercare tutte le foto cancellate per sbaglio e che erano state salvate in formato Jpeg, il comando da dare sarebbe:

winfr C: D: /x /y:JPEG

In questo esempio, il parametro /x indica che si vuole adoperare la modalità Signature e che i file da cercare rientrano nell'elenco dei file del gruppo JPEG.

Anche in questo caso si possono indicare più tipi di file da cercare e ripristinare con un unico comando, scrivendo per esempio:

winfr C: D: /x /y:JPEG,PDF,ZIP

È importante ricorcare che il gruppo ZIP include anche i file in formato Office Open XML, che è a tutti gli effetti un archivio.

Altri parametri

WinFR dispone di altri parametri che possono essere visualizzati dando il comando(per visualizzare le informazioni di base) o(per visualizzare le informazioni avanzate).

Infine, chi non si trovasse a proprio agio con la linea di comando, può sperimentare con alcune app di terze parti che forniscono un'interfaccia grafica a WinFR, come per esempio WinfrGUI, che è presente sul Microsoft Store ma non è sviluppata da Microsoft, bensì da AOMEI, azienda specializzata nello sviluppo di software per il backup e la gestione delle unità di memorizzazione.