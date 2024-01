Usare WinGet per aggiornare tutti i programmi installati

Basta un solo comando per effettuare l'upgrade di tutti i software presenti sul PC.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-12-2023] Commenti (11)

Sono passati ormai alcuni anni da quando Microsoft ha introdotto in Windows un "gestore di pacchetti" (WinGet) molto simile nelle funzionalità a quelli disponibili in varie distribuzioni Linux.

Forse a causa della radicata diffidenza degli utenti di Windows nei confronti della linea di comando, il povero WinGet non è troppo usato; eppure, offre almeno una funzione che semplifica la vita degli utenti: la capacità di aggiornare tutti i software installati con un solo comando.

Tradizionalmente, infatti, aggiornare i vari programmi installati in Windows non è una procedura particolarmente comoda: o il software in sé dispone di un sistema di aggiornamento automatico (come fa, per esempio, Google Chrome), oppure occorre cercare manualmente le versioni più aggiornate di ogni singolo programma.

Oggigiorno, WinGet è già integrato nell'installazione di Windows; tutto ciò che resta da fare all'utente è aprire un Terminale con diritti di amministratore e iniziare ad adoperare il gestore di pacchetti.

L'utilizzo di base è molto semplice. Per cercare un software all'interno della libreria di WinGet è sufficiente digitare il comando winget search [nomeprogramma] e premere Invio; per installarlo, occorre scrivere winget install [nomeprogramma].

Più interessante è il comando per eseguire l'aggiornamento dei programmi installati.

Innanzitutto, è utile sapere che si può ottenere un elenco di detti software digitando winget list. Ma, se si vuole restringere la lista ai soli programma per i quali sia disponibile un aggiornamento, il comando da dare è winget list --upgrade-available.

La prima volta che si esegue questo comando viene richiesto di accettare le Condizioni di vendita del Microsoft Store, peraltro disponibili online, premendo Y; una volta accettate, non verrà più chiesto.

Si otterrà così una lista ridotta che riporterà il numero di versione dei programmi installati per i quali sia disponibile un upgrade, e il numero di versione dell'ultima versione aggiornata.

Se si desidera aggiornare un solo programma, basta dare il comando winget upgrade [nomeprogramma], laddove [nomeprogramma] deve riflettere il nome nel modo in cui è scritto nella colonna relativa della lista appena visualizzata.

Se invece si desidera aggiornare tutti i software contemporaneamente, il comando da dare è winget upgrade --all: il gestore di pacchetti si metterà all'opera e risparmierà all'utente la fatica di visitare i siti di tutti i software per scaricare le ultime versioni.

Non è peraltro necessario che i software aggiornabili siano stati originariamente installati tramite WinGet: è sufficiente che essi siano presenti nella libreria del gestore di pacchetti.