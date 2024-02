Reddit, accordo da 60 milioni l'anno per addestrare le IA

Un ignoto gigante dell'intelligenza artificiale si sarebbe assicurato l'accesso all'enorme mole di post della piattaforma.

Inizia a diventare molto più chiaro il piano iniziato da Reddit lo scorso anno con il passaggio a un modello a pagamento per l'accesso alle API della piattaforma e l'intenzione di bloccare l'accesso ai motori di ricerca.

Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, quella che un tempo si vantava di essere «la pagina iniziale di Internet» si appresta a concludere un accordo per concedere l'enorme quantità di contenuti generati dagli utenti di cui è in possesso in cambio di 60 milioni di dollari l'anno.

Chi mai potrebbe trovare interessante pagare una somma del genere per poter scorrazzare liberamente tra i post dei redditor? Naturalmente, un'azienda che si occupa di sviluppare intelligenze artificiali.

Bloomberg afferma che l'azienda in questione è tutt'altro che sconosciuta ma, anzi, è una delle più attive nel settore: preferisce però non farne il nome.

Il "colpaccio", che porterà un flusso sicuro e continuo di milioni di dollari ogni anno nelle casse di Reddit, si somma all'annuncio dell'IPO che molte voci di corridoio danno per imminente e, pensandoci bene, dovrebbe essere tutt'altro che inaspettato.

Parlando al New York Times qualche tempo fa, infatti, il CEO di Reddit, Steve Huffman, aveva affermato: «Il corpus formato dai dati di Reddit è davvero prezioso, ma non dobbiamo consegnare tutto questo valore a una delle più grandi aziende del mondo gratuitamente».

La monetizzazione dei commenti degli utenti è quindi la traduzione in pratica di quell'idea, e aiuta certamente ad aumentare il valore percepito dell'azienda in vista dell'ingresso sul mercato.

È ben possibile che gli utenti non prendano bene questa decisione: come già a suo tempo avevano elevato sonore proteste per la chiusura delle API al pubblico utilizzo, così potrebbero non vedere di buon occhio lo "sfruttamento" dei contenuti da loro generato.