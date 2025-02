70 anni fa nasceva Steve Jobs

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-02-2025] Commenti

Avrebbe compiuto 70 anni esatti il 24 febbraio di quest'anno Steve Jobs, co-fondatore di Apple, morto nel 2011 a causa di un tumore al pancreas.

Ogni anno, in realtà, lo Steve Jobs Archive ricorda il compleanno ma, come si può facilmente comprendere, per l'anniversario di quest'anno l'attenzione è particolare.

Così, l'Archive ha deciso di condividere il video di una riunione interna con i dipendenti di Apple, avvenuta il 23 ottobre 2007, un anno di notevoli cambiamenti per l'azienda; e anche la riunione ebbe un significato speciale.

All'inizio del 2007 Apple Computer diventò semplicemente Apple, segno evidente di come il cuore dell'attività si sarebbe trasformato nei mesi e negli anni seguenti: da produttrice di computer, Apple diventava un'azienda concentrata soprattutto sulla fornitura di servizi e dispositivi dedicati al settore consumer.

Poi, a giugno debuttò l'iPhone, e fu un successo: i primi modelli erano una sorta di oggetto di culto, tanto che in attesa del momento della messa in vendita si formavano code al di fuori dei negozi composte da persone disposte anche di passare la notte all'addiaccio pur di essere tra i primi a mettere le mani sulla nuova versione.

In quella riunione, dunque, Steve Jobs sottolineò l'atmosfera entusiastica che si respirava in Apple, i cui profitti raggiunsero i 24 miliardi di dollari, e coniò una frase che sintetizzava la sua visione per Apple e che divenne poi una sorta di motto ufficioso nella forma «Create qualcosa di meraviglioso» («Make something wonderful».

La pronunciò in risposta alla domanda di un dipendente, il quale gli aveva chiesto come fosse possibile per Apple, a quel punto, continuare a restare fedele a sé stessa, al proprio marchio e alla propria cultura.

«Uno dei modi in cui, io credo, le persone esprimono il loro apprezzamento per il resto dell'umanità è creare qualcosa di meraviglioso e metterlo a disposizione» rispose Jobs, per poi aggiungere: «E non le incontri, quelle persone; non stringi loro le mani. Non arrivi a conoscere la loro storia, non racconti loro la tua, ma in qualche modo nell'atto di creare qualcosa con grande attenzione e con grande amore certe cose vengono trasmesse».

Era questa la visione che Steve Jobs aveva per Apple, e la ragione della capacità di innovare - anche semplicemente migliorando in maniera significativa quanto già esistente - che l'azienda certamente possedeva quando Jobs era al comando.