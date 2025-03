Il primo dominio .com compie 40 anni

È ancora più vecchio del World Wide Web.

Nel 1985, prima ancora che esistesse il World Wide Web (che nacque nel 1991), la Symbolics Computer Corporation di Cambridge, nel Massachusetts, stava già scrivendo un capitolo fondamentale della storia di Internet.

Il 15 marzo di quell'anno, ossia esattamente 40 anni fa, Symbolics registrò infatti il primo dominio .com al mondo: symbolics.com, aprendo l'era dei domini commerciali.

All'epoca, la procedura per registrare un dominio era molto diversa da oggi. Non esistevano piattaforme online: le richieste venivano inviate via fax o posta e approvate manualmente dallo Stanford Research Institute.

Symbolics, specializzata in macchine Lisp per i primi lavori sull'intelligenza artificiale, aprì la strada ai domini .com, che solo oltre un decennio dopo sarebbero diventati uno standard per aziende e privati.

Oggi symbolics.com esiste ancora, ma ha subito una trasformazione significativa. Nel 2009, il dominio è stato acquisito da Aron Meystedt, fondatore di Napkin.com.

Attualmente, il sito svolge una doppia funzione: da un lato è una pietra miliare della storia di Internet, dall'altro offre uno strumento basato sull'intelligenza artificiale per valutare i nomi di dominio.

Meystedt non nasconde il suo orgoglio per il ruolo che ricopre. «Sono molto onorato di possedere e gestire il primo dominio registrato al mondo», ha dichiarato. «I visionari di Symbolics Inc mi hanno gentilmente passato il controllo 16 anni fa, e da allora sono entusiasta di mantenere vivo questo nome».

Per celebrare i 40 anni del dominio, sono stati organizzati eventi dedicati. Alla conferenza CloudFest in Germania, per esempio, il 20 marzo si terrà una sessione speciale che esplorerà l'evoluzione dei nomi a dominio e l'impatto di Internet sul commercio globale. Inoltre, una campagna di sensibilizzazione legata al sito ha attirato l'attenzione di oltre 18.000 persone, che si sono iscritte per ricevere aggiornamenti su eventuali novità o modifiche.