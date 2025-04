Archivismi: Creare oggetti e correggere errori

Anche archiviare conoscenza per il futuro può dare problemi; gli appunti di Archivismi vi possono far risparmiare tempo e karma.

Non sono solo rose e fiori quando si lavora su Archive.org. È un ambiente software particolare, complesso e gestito da poche persone, quasi tutti volontari. Per questo motivo, per utilizzarlo al di là della banale memorizzazione di un singolo file o di una singola pagina, è bene avere chiari i principi fondamentali.

Per chi vuole sapere tutto e subito, consiglio una visita alla pagina della documentazione per gli sviluppatori, che è molto ben strutturata; non ha una collocazione indipendente, ma si trova nel blog di Internet Archive.

Nel blog postano coloro che lavorano per Internet Archive; vi si trovano piccoli gioielli di utilità e di sintesi, tipo questo post dove è descritta la struttura degli oggetti memorizzati su Internet Archive. Ma, per sintetizzare al massimo, Cassandra vi regalerà il distillato dai suoi errori e dai rimedi che ha trovato.

Prima di tutto una raccomandazione; registratevi subito come utenti. È ovviamente utile per avere più facilmente accesso agli amministratori, per chiedere più banda per gli inserimenti e via dicendo. Ma sopratutto, se creaste un oggetto in forma anonima, cioè senza esservi collegati come utenti registrati, non lo potreste più modificare: per fare questo occorre essere l'utente creatore dello stesso.

E veniamo ai fondamentali. Internet Archive può essere visto come un enorme singolo database. Gli oggetti che contiene possiedono dei metadati e, tra questi, tre sono particolarmente importanti.

L'importanza dei metadati