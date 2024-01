Caricare un contenuto nell'Internet Archive

Archivismi: upload e operazioni elementari.

Archivismi: la preservazione della cultura

Innanzitutto non infestate Internet Archive con le vostre prove; anche se è possibile cancellare un oggetto, in realtà questo non viene normalmente rimosso dal database, ma continua a esistere per una serie di motivi. Potrebbe essere rimosso successivamente, ma questo richiede un intervento di tipo "sistemistico". Ci torneremo più avanti.

Per praticità è quindi previsto un apposito parametro, che marca un oggetto come effimero e lo cancella automaticamente e completamente dopo 30 giorni. Avete il dovere di fare i bravi, quindi usate questo parametro per tutte le archiviazioni di prova, in modo che solo quelle definitive vengano memorizzate permanentemente.

Quindi selezionatelo subito dalla apposita tendina. Osserviamo poi che, ricavandoli dal nome del file, vengono proposti dei valori ragionevoli, come titolo dell'oggetto e identificatore (URL). Correggiamoli, se lo riteniamo necessario, ed aggiungiamo una descrizione, delle parole chiave, e quanto altro utile.

Tutti i campi sono facoltativi, ma farne un utilizzo attento e ragionato è il fattore essenziale in una buona campagna di archiviazione. "Progettarla" è anche la cosa più difficile, quindi per ora accontentiamoci. Ne riparleremo.

Potete ora cliccare sul pulsante azzurro in basso. Si apre una normale finestrina di upload che, dopo un tempo che vi parrà troppo lungo (minuti), vi restituirà una vista sull'oggetto che avete appena creato. Questa finestra include un browser per l'oggetto appena creato, ma ora vi apparirà probabilmente solo un riquadro bianco, perché in realtà il processo di archiviazione è ancora in corso.

Esaminandolo con attenzione noterete tutta una serie di link cliccabili, ma prima una cosa importante. A seconda di che browser e sistema operativo utilizziate, navigando indietro con la freccia a sinistra (si può fare tranquillamente) potrebbe accadervi che, oltre a visualizzare la pagina precedente, vi si apra la finestra di download del file; in questo caso potete annullarla/chiuderla tranquillamente e continuare. Quando Cassandra troverà un modo di evitare questo fastidio, certamente ve lo farà sapere.

Il vostro oggetto di prova non è stato ancora completamente creato; esiste come identificatore e come informazioni di base, e perciò può già essere utilizzato, ma molte operazioni nel backend di Internet Archive devono ancora essere eseguite e lo saranno nei prossimi minuti, ore o giorni. Quindi, ancora una volta, pazienza.

Ma di quali operazioni si tratta? Dipende dal tipo di oggetto che avete creato, e in quale "collezione" lo avete inserito. Tralasciamo per ora l'importantissimo aspetto della collezione e concentriamoci sulle operazioni automatiche che sono state schedulate e che vengono o verranno compiute sull'oggetto appena creato. È possibile esaminarle, utilizzando il link history nel microscopico menu in alto a sinistra nella finestra oggetto.

C'è una task in running; si tratta dell'archiviazione dell'oggetto che procede, mentre nella parte bassa della finestra compare, e continua a popolarsi, lo storico delle operazioni eseguite automaticamente sull'oggetto; infatti dopo una mezz'ora apparirà questo.

