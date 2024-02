Usare le API di Archive.org

Archivismi: API, quando il gioco si fa duro.

Archivismi: la preservazione della cultura

Ma non si era detto che avremmo programmato qualcosa? Verissimo, e passiamo subito alla pratica. Per partire da qualcosa di semplice e innocuo, ipotizziamo di aver trovato una serie di cose che ci interessano, per esempio parecchi numeri di una rivista, e di volerli scaricare in maniera veloce, affidabile, e che non richieda operazioni manuali ripetitive.

Per semplicità, faremo il tutto da linea comandi, senza utilizzare direttamente le API e quindi senza dover scrivere un vero programma in Python o simili; ci basterà scaricare il programma Python "ia" (internetarchive) e utilizzarlo. ia è un programma già pseudo-compilato, cioè scritto in un linguaggio intermedio detto Python bytecode, che è portabile su qualsiasi piattaforma abbia un ambiente Python 3 installato.

L'utilizzo di una versione di Linux - Debian, Ubuntu e via dicendo - è vivamente consigliato. Potete anche utilizzarlo in una macchina virtuale Virtualbox o VMWare su qualsiasi computer. Dovrebbe anche funzionare l'ambiente WSL di Windows, ma qui Cassandra non procede oltre e abbandona gli arditi che volessero cimentarsi; anzi, eventualmente aspetta da loro dei feedback a riguardo per integrare questo articolo.

Quindi torniamo con Cassandra alla sua amata Debian e installiamo e configuriamo ia con la procedura che troviamo qui. Ma anche un semplice

sudo apt install internetarchive

è sufficiente. Miracoli di Debian. In breve, su un computer dove sia installato l'ambiente Python 3, si deve scaricare dove preferiamo (oppure installare) il comando ia, renderlo eseguibile e infine lanciarlo con il parametroper associarlo al nostro utente (avete creato il vostro utente, vero?)

È tutto pronto; come primo esempio con il seguente comando possiamo scaricare il solo Pdf originale del nostro articolo di esempio, che avevamo caricato la scorsa puntata.

$ ./ia download cassandra-crossing-2558-il-dizionario-di-cassandra-archivismi -no-directories -format="Text PDF"



Ma se avessimo voluto scaricare tutto l'oggetto, file derivativi inclusi, avremmo potuto scrivere ancor più semplicemente

$ ./ia download cassandra-crossing-2558-il-dizionario-di-cassandra-archivismi

Avremmo così ottenuto una directory con lo stesso nome dell'identificatore dell'oggetto, contenente tutti i file da cui è formato. Lo stesso procedimento funziona anche per scaricare una intera collezione, o parti di essa. Un'altra raccomandazione: calcolate prima quanto è grande la selezione che avete fatto; su Internet Archive ci sono oggetti di dimensioni enormi.

Per avere aiuto, oltre che consultare la guida online, basta dare i comandi

$ ./ia help

$ ./ia help download

$ ./ia help upload



Terminiamo con altre raccomandazioni in ordine sparso. Se caricate nuovi oggetti, è meglio usare il metodo con foglio elettronico in formato CSV, di cui trovate un esempio qui o nella guida. In questo modo avrete sempre sotto controllo tutti i parametri insieme. Dare tutti i parametri da linea comandi può essere complesso e si possono facilmente commettere errori.

Quando creerete i vostri oggetti, inseriteli sempre nella collezione test_collection, come è mostrato anche nel foglio di esempio. I motivi li abbiamo già spiegati. Quando invece inserirete i vostri primi oggetti definitivi, non inserite tra i parametri la collection, lasciando quella di default opensource. Buona sperimentazione!

