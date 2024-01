File, oggetti e metadati

Archivismi: upload e operazioni elementari.

Archivismi: la preservazione della cultura

Molte cose continueranno a succedere al nostro oggetto nel backend, e ne riparleremo; intanto torniamo nella finestra oggetto e nel microscopico menu in alto a sinistra clicchiamo su manage.

Compariranno due grosse icone; quella di sinistra (importantissima) vi permette di editare i metadati, ma per ora è bloccata dal processo di creazione dell'oggetto in corso, e se ci cliccate vi verrà spiegato perché. Quella di destra invece permette di editare i file contenuti nell'oggetto; se la cliccate vi aprirà una vista sulla cartella e sul suo contenuto. A seconda del tempo passato e del file che avere archiviato, troverete contenuti diversi, e molti più file di quelli che vi aspettereste.

Noterete il file .pdf originale che è stato usato in questo esempio, due file .xml ed uno .sqlite, che contengono informazioni di sistema (e, come tante altre cose, ne riparleremo). C'è un nuovo file .torrent, che può già essere scaricato e utilizzato per fornire un link torrent, utile se il file caricato fosse molto grande e lo si dovesse far scaricare da molte persone.

Ci sono infine diversi file, in parte ancora indicati in grigio e inaccessibili, che testimoniano le operazioni ancora in corso che Internet Archive sta facendo per voi, e che dipendono dal tipo di file che avete archiviato.

Per esempio, dal nostro file .pdf verrà creato automaticamente un file di solo testo, contenente appunto tutto il testo presente nel pdf. Sempre nel caso di un pdf verrà creato un indice della pagine. Se si fosse invece trattato di un file video, tra le altre cose sarebbe stata creata una directory contenente 255 thumbnail, uniformemente estratti da tutta la lunghezza del video, che possono essere usati per visualizzarlo come oggetto video (per esempio in una timeline). Altri file verranno creati, ma ne tratteremo nelle prossime pagine. Perché... questa è un'altra storia.

Ma un'ultima cosa. Sempre dal peculiare micromenu in alto a sinistra della finestra oggetto si può accedere al link che apre la finestra dell'item manager, in cui è possibile gestire l'oggetto creato in molteplici aspetti. Alcuni tra i 24 indomiti lettori, i più interessati e dotati di tempo e iniziativa, potranno partire da qui o dalle altre finestre che abbiamo visto per un'esplorazione in solitario, che potrà durare tantissimo e portarli molto lontano.

A questi arditi Cassandra raccomanda di dotarsi di un po' di Python e di confidenza con le API; a questo fine suggerisce di utilizzare la molto ben organizzata pagina di help e consegna loro questo prezioso link alla documentazione sviluppatori di Internet Archive.

Come esempio, se voleste sviscerare l'argomento dei file creati automaticamente durante un upload, potreste leggere questo articolo dell'help. Gli altri aspetteranno invece che Cassandra, lento pede, compia questa esplorazione per loro od insieme a loro.

