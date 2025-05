L'importanza dei metadati

Appunti di Archivismi/ Creare oggetti e correggere errori.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-05-2025] Commenti (4)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Archivismi: Creare oggetti e correggere errori

L' identificatore

Tutti gli oggetti di Internet Archive sono simili, ovvero sono dello stesso tipo. Ciascun oggetto possiede un identificatore (cioè un nome univoco) e almeno un file. Una volta creato, l'oggetto non può essere cancellato, né può esserne modificato l'identificatore.

Se durante la creazione non viene specificato l'identificatore, esso è generato a partire dal nome del primo file caricato. Dopo la creazione, a qualsiasi oggetto possono essere aggiunti altri file o altri metadati.

Non è quindi possibile recuperare un identificatore che è stato utilizzato per creare un oggetto, cancellandolo come si farebbe con un semplice file. Infatti, se necessario, un oggetto può essere reso invisibile; ma non può essere mai cancellato. Morale: un identificatore utilizzato male è perso per sempre. Sappiatelo!

Il mediatype

Il mediatype di un oggetto creato dall'interfaccia web viene normalmente dedotto dal tipo del primo file caricato; se l'oggetto invece viene creato da linea comandi usando l'interfaccia IA (che sta per Internet Archive), è possibile definire il mediatype a piacere, scegliendolo tra i vari tipi previsti.

Se caricate un file che non viene riconosciuto come tipo, al relativo mediatype verrà assegnato il valore più generico possibile: data. Il file non potrà essere visualizzato nei visualizzatori standard di Internet Archive.

Il mediatype, una volta definito, non può essere più modificato dal proprietario. Se, eccezionalmente, ci sono validi motivi per farlo, si può scrivere una email all'amministratore per chiedergli di cambiarlo. Tipo, ne avete creati mille, tutti sbagliati - a Cassandra è capitato!

Si deve ovviamente allegare una lista degli identificatori degli oggetti ai quali cambiare il mediatype, oppure un'espressione di ricerca che in tutta Internet Archive selezioni solo quegli oggetti.

Se avete scritto con sufficiente gentilezza e precisione, e magari siete già noti per aver versato in precedenza qualche obolo, il vostro desiderio verrà esaudito in un tempo variabile da qualche ora a qualche settimana. Gli archivisti non hanno mai fretta, visto che lavorano per l'eternità.

La collezione

Non è completamente vero che in Internet Archive tutti gli oggetti sono dello stesso tipo; oltre agli oggetti normali, ne esiste un secondo tipo, detto collezione (collection).

Un oggetto collezione è semplicemente un contenitore di altri oggetti e non può essere creato dagli utenti normali. Viene usato, per esempio, per riunire insieme tutti i numeri di una rivista che sono già stati archiviati come oggetti separati.

Una nuova collection deve obbligatoriamente essere richiesta agli amministratori via email; la richiesta deve provenire da un utente registrato che abbia già creato un buon numero di documenti.

Se i documenti sono già stati creati prima della richiesta di creazione della collection, è necessario richiedere anche l'assegnazione degli oggetti preesistenti alla nuova collection. Altrimenti dovrete farlo voi, assegnando agli oggetti la nuova collezione come collezione aggiuntiva.

Al momento della creazione, infatti, a ogni oggetto viene assegnata una collezione primaria; se non ne viene assegnata una esplicitamente, in base al suo mediatype l'oggetto viene inserito nelle collection Community texts se è un documento, Community videos se è un video, e così via.

Una volta assegnata, la collezione primaria non può più essere modificata dall'utente. L'utente può eccezionalmente chiederne la modifica all'amministratore, come al solito e con i soliti mezzi. Tuttavia raramente ce ne è davvero bisogno, perché l'utente può assegnare collection aggiuntive agli oggetti che ha creato. Un oggetto può infatti appartenere a più collezioni.

Qui, per esempio, trovate tutte le collection di Cassandra, mentre qui trovate tutti gli oggetti da lei creati.

Infine Cassandra vi rinnova una raccomandazione. Non inquinate Internet Archive con i vostri esperimenti. All'atto della creazione è possibile attivare un metadato che crea un oggetto effimero, che viene poi cancellato automaticamente e completamente dopo 30 giorni.

Avete il dovere di fare i bravi: usate questo parametro per tutte le archiviazioni di prova, in modo che solo quelle definitive vengano memorizzate permanentemente. Potete ora consultare di nuovo l'intero processo di creazione di un oggetto rileggendo questo articolo, oppure ripassandovi l'intera serie. A Cassandra non resta che augurarvi "buone archiviazioni"!