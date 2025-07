Oggetti nuovi, il pericolo è la profilazione

IoT: temere il vecchio o il nuovo?

Internet delle Cose: temere il vecchio o il nuovo?

Bene, fermiamoci qui per gli oggetti IoT vecchi. E quelli appena comprati, invece? Qui il problema, o meglio il pericolo, cambia completamente, come pure i "cattivi" da cui guardarsi.

È pur vero che anche gli oggetti IoT nuovi possono avere dei bug; se sono attivamente aggiornati, abbiamo almeno la speranza che ci sia qualcuno, da qualche parte, pagato per tutelare anche la nostra sicurezza tramite la correzione dei bug e l'aggiornamento automatico del firmware. Controlliamo ogni oggetto in casa e, se è così, possiamo stare un po' più tranquilli.

Il pericolo, o meglio, la certezza di essere fregati viene stavolta da chi ha già preso i nostri soldi, cioè dal fabbricante dell'oggetto.

La regola è che se un oggetto IoT è recente, contiene certamente funzionalità non necessarie, che sono realizzate per trasmettere alcuni vostri dati personali al fabbricante, al fine di elaborarli e rivenderli.

Se non ci credete, o sottostimate l'entità e l'onnipresenza di questo problema, siete caldamente invitati a leggere, per esempio, questo articolo che riguarda voi, la vostra Smart TV e l'ACR. Cos'è l'ACR? Appunto, leggete l'articolo! Se non vi convincete nemmeno così perché tanto non avete niente da nascondere, mi dispiace. Cassandra non è certamente una lettura adatta a voi.

Cosa fare dunque? Purtroppo i mezzi per eliminare o limitare questo tipo di danno sono pochi. Fare a meno dell'oggetto (cosa che fa anche risparmiare); oppure, se possibile, impedire che si connetta a Internet (per una presa intelligente probabilmente lo potete fare); oppure limitare i dati che può catturare.

Per esempio, a una Smart TV potete disabilitare l'ACR e le altre funzionalità di profilazione disabilitabili e, successivamente, con l'ausilio di un firewall, permetterle di connettersi ai soli ai server di streaming tipo Netflix, bloccando tutte le altre connessioni, o almeno quelle ai server ACR del fabbricante.

Sono cose difficili? Non sono semplici. Ma se volete sopravvivere nel mondo digitale, e non ridurvi a Eloi e cibo per i Morlock, lo dovete fare. Dovete seguire l'eterno e sempre valido ammonimento di V.

Vi sentite smarriti? E magari i continui e ripetitivi ammonimenti di Cassandra vi hanno stancato? Guardatevi attorno; non siete soli, ci sono persone e associazioni che vi possono aiutare, di persona o fornendovi informazioni o, come fa nel suo piccolo Cassandra, anche solo ammonendovi e spronandovi. Ma dovete metterci del vostro, altrimenti non avrete scampo.