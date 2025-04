Internet delle Cose: temere il vecchio o il nuovo?

Cassandra Crossing/ Per essere sicuri, dicono, è necessario gettare i vecchi oggetti IoT e sostituirli con altri nuovi. Ma bisogna temere di più i nuovi o i vecchi?

Imamgine: Nabaztag

Non solo i 24 informatissimi lettori di Cassandra, ma chiunque si abbeveri, anche se di rado, alle notizie tecnologiche disponibili in Rete e fuori, si sarà imbattuto negli allarmi contro le "cose" informatiche vecchie, in particolare gli oggetti dell'Internet of Things.

Questi articoli grondano di saggezza e buone intenzioni, ed eccone qui un esempio recentissimo che mette in guardia dagli oggetti IoT non più aggiornabili. Dice solo cose giuste. Come dargli torto!

Al pari di tutti gli hardware e i software ordinari, i vecchi oggetti IoT contengono certamente numerosi bug, magari anche a livello di progetto.

I Nabaztag di Cassandra hanno firmware abbandonati rispettivamente dal 2005, 2007 e 2010, connessioni parzialmente in chiaro, alcuni non hanno nemmeno CPU ma microcontrollori; non c'è insomma nessuna possibilità che siano sicuri.

Ah, non sapete cosa sia un Nabaztag? A voi una chiacchierata sull'argomento e un intero corso.

Eppure questi Nabaztag stanno online nella loro rete locale, senza che Cassandra sia impazzita o abbia sgarrato ai suoi stessi precetti. Come è possibile? Intanto proseguiamo; ci torneremo sopra.

Quello che abbiamo detto dei Nabaztag vale anche per qualsiasi altro oggetto sia attaccato alla nostra rete locale (a cominciare dal modem) o direttamente a noi (smartphone, orologio, braccialetto fitness).

