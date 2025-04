Edge riprogetta la pagina Nuova Scheda con un tocco di Copilot

La IA di Microsoft personalizza i contenuti e mostra le informazioni che ritiene più rilevanti per l'utente.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-04-2025] Commenti

Immagine: Microsoft.

Microsoft Edge sta testando una nuova funzionalità che trasforma la pagina della nuova scheda in un hub dominato dall'intelligenza artificiale, con l'obiettivo dichiarato di rendere l'esperienza di navigazione più personalizzata e interattiva.

La novità è attualmente in fase di test e, inevitabilmente, si appoggia alla IA per offrire suggerimenti di contenuti, scorciatoie rapide e un Discover Feed gestito da Copilot, l'assistente IA di Microsoft.

Nella sua forma attuale, la pagina Nuova scheda di Edge mostra tipicamente una combinazione di siti preferiti, notizie e contenuti suggeriti basati su MSN: molti utenti già trovano tale layout sovraccarico di informazioni irrilevanti.

L'aggiornamento introduce tre sezioni principali gestite dalla IA:

- una barra di ricerca con Copilot per rispondere a domande complesse;

- un Discover Feed con articoli e contenuti personalizzati;

- una sezione di scorciatoie rapide che suggerisce app e siti in base alle abitudini dell'utente.

Per esempio, digitando «piani per il weekend» nella barra di ricerca, Copilot potrebbe suggerire eventi locali, prenotazioni di ristoranti o attività. Il Discover Feed, invece, utilizza l'IA per filtrare i contenuti più pertinenti.

Tutto ciò per ora è disponibile nella versione di sviluppo del browser di Microsoft, ossia in Edge Canary.

Per attivare la nuova pagina in Edge Canary occorre accedere a edge://flags, cercare il flag #edge-ai-ntp (dove NTP sta per New Tab Page), impostarlo su Enabled e riavviare il browser. Per tornare al layout precedente non occorre fare altro che seguire il medesimo percorso ma impostare il flag su Disabled.

Dal punto di vista della privacy, Microsoft assicura che i dati utilizzati per personalizzare la nuova scheda AI non vengono inviati ai server dell'azienda, ma sono invece elaborati localmente sul dispositivo.