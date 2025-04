UE, multe a Apple e Meta per 700 milioni di euro

Le due aziende sanzionate per il DMA.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-04-2025] Commenti

La Commissione Europea ha inflitto le prime sanzioni determinate in base al Digital Markets Act (DMA), multando Apple per 500 milioni di euro (570 milioni di dollari) e Meta per 200 milioni di euro (228 milioni di dollari).

Apple è stata sanzionata per aver violato le cosiddette "norme anti-steering", impedendo agli sviluppatori di app di indirizzare gli utenti verso opzioni di pagamento più economiche al di fuori del suo sistema di acquisti in-app.

La Commissione ha ordinato ad Apple di rimuovere queste restrizioni tecniche e commerciali entro 60 giorni, pena ulteriori sanzioni giornaliere.

Apple, che ha già pagato una multa di 1,8 miliardi di euro per simili violazioni in passato, ha definito la decisione «ingiusta» in una dichiarazione, sostenendo che danneggi la privacy e la sicurezza degli utenti e che la costringerà a «regalare» la sua tecnologia. L'azienda ha annunciato che farà ricorso.

Meta, invece, è stata multata per il suo modello pay or consent introdotto nel novembre 2023, che obbliga gli utenti di Facebook e Instagram a scegliere tra consentire il tracciamento per annunci personalizzati o pagare per un servizio senza pubblicità.

La Commissione ha stabilito che questo approccio viola il DMA, poiché non offre un'alternativa equivalente che utilizzi meno dati personali, né garantisce un consenso libero. Meta ha modificato il modello a novembre 2024, riducendo l'uso di dati personali per gli annunci, ma la multa copre il periodo di non conformità fino a quel momento. Anche Meta ha dichiarato di voler fare ricorso, sostenendo che il modello originale era già in linea con le normative europee.

Le sanzioni arrivano dopo un'indagine durata un anno: iniziata a marzo 2024, essa ha esaminato il rispetto del DMA da parte di Apple, Meta e altre aziende come Alphabet e X.

Nell'ultimo trimestre del 2024 Apple ha riportato un reddito netto di 36,33 miliardi di dollari e Meta di 20,83 miliardi. Sebbene le multe siano simboliche rispetto ai profitti delle due aziende, vogliono rappresentare un segnale dell'impegno dell'UE a far rispettare le nuove regole.

In questo scenario, un aspetto positivo per Meta è la rimozione della designazione di "gatekeeper" per Facebook Marketplace, poiché il servizio non raggiunge più la soglia minima di utenti business (10.000 nel 2024).