Copilot si installa nel menu contestuale di Windows 11

Immagine: Microsoft

Amato oppure odiato, Copilot sembra ormai chiaramente destinato a ricoprire il ruolo che era stato inizialmente scritto per Cortana, almeno nelle intenzioni di Microsoft. Con l'aggiornamento KB5040527, l'assistente digitale si inserisce anche nel menu contestuale, quello che appare cliccando con il tasto destro sul desktop o sui file.

Ora gli utenti possono selezionare l'opzione Ask Copilot (Chiedi a Copilot) per ottenere assistenza immediata dalla IA di Microsoft, che può analizzare testi, immagini o file e fornire risposte rapide, come riassunti o traduzioni.

Una volta selezionato, Copilot si attiva in una finestra laterale, offrendo suggerimenti o risposte basate sul contenuto indicato. Per esempio, cliccando su un'immagine, Copilot potrebbe descriverne il contenuto o generare una didascalia; su un documento, potrebbe riassumerne il testo.

La funzione si basa sull'aggiornamento di Copilot di marzo 2024, che ha introdotto nuove capacità come la gestione della batteria o l'attivazione di funzionalità di accessibilità, come Narrator o Magnifier.

L'integrazione non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Sui social network, alcuni utenti hanno iniziato a definirla «un'aggiunta non richiesta»; naturalmente sono sempre vive le preoccupazioni per la privacy.

Per rispondere a queste critiche, Microsoft ha reso semplice la disattivazione di Copilot nel menu contestuale: basta andare su Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni e disabilitare l'opzione Copilot.