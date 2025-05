Sfida su TikTok manda in ospedale un bambino

La Chromebook Challenge consiste nell'inserire oggetti metallici nel portatile per scatenare scintille, fumo o anche fiamme.

Una nuova sfida pericolosa sta prendendo piede su TikTok: si tratta della "Chromebook Challenge" e a quanto pare sta affascinando in particolare i bambini delle scuole statunitensi.

Diffusasi a partire da aprile, la sfida incoraggia gli studenti a inserire oggetti metallici - come graffette, carta stagnola o forbici - nelle porte USB o di ricarica dei loro Chromebook scolastici per provocare cortocircuiti; l'obiettivo è generare scintille, fumo o addirittura fiamme da filmare e condividere online.

Stando a quanto riporta la stampa americana, almeno sei Chromebook sono stati distrutti in due giorni in una Junior High School (l'equivalente della nostra scuola media). Un incidente in una scuola superiore ha riempito una classe di fumo, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Il caso più grave si è verificato quando uno studente è stato ricoverato per inalazione di fumo tossico dopo aver causato un incendio con il suo Chromebook.

TikTok sta cercando di limitare il fenomeno bloccando le ricerche legate alla "Chromebook Challenge", mostrando un banner che avverte: «Alcune sfide online possono essere pericolose o inventate». Ma il fenomeno continua a circolare, alimentato dalla ricerca di visibilità sui social media.

Le varie autorità scolastiche, oltre a ricordare che il danneggiamento volontario dei Chromebook comporta che il costo della loro sostituzione ricada sulle famiglie, nelle interviste hanno sottolineato come ciò sia un segno preoccupante dell'influenza dei social media sui giovani.

Inoltre, incidenti simili dimostrano il potenziale distruttivo di queste mode virali: si veda per esempio la Kia Challenge del 2023 che ha portato a un aumento dei furti d'auto.