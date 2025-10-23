Patente a 17 anni ma accompagnati: la riforma UE dal 2029

Sarà digitale: la carta fisica solo su richiesta.

Il Parlamento Europeo ha approvato<7a> in via definitiva la riforma delle norme sulle patenti di guida, parte di un pacchetto legislativo promosso dalla Commissione Europea nel 2023 per migliorare la sicurezza stradale e ridurre le circa 20.000 vittime annue sulle strade dell'Unione. Adottata senza ulteriori emendamenti dopo un accordo tra Parlamento e Consiglio, la direttiva mira a modernizzare la formazione dei conducenti, adattandola alle tecnologie moderne e alla complessità del traffico contemporaneo. Gli Stati membri, tra cui l'Italia, avranno tre anni per recepire il testo nei propri ordinamenti nazionali e un ulteriore anno per l'attuazione pratica, con entrata in vigore prevista entro il 2029 a livello comunitario.

Una delle modifiche principali riguarda l'età minima per il conseguimento della patente di categoria B, che abilita alla guida di autovetture fino a 3,5 tonnellate e nove posti. La riforma introduce la possibilità di ottenerla a 17 anni ma con l'obbligo di guidare accompagnati da un conducente esperto fino al compimento della maggiore età. L'accompagnatore deve possedere almeno cinque anni di esperienza con patente valida e non aver commesso infrazioni gravi negli ultimi cinque anni, come stabilito dalle linee guida UE per garantire una supervisione adeguata. Questa misura intende permettere ai giovani di accumulare esperienza pratica in contesti reali, riducendo la distanza tra teoria ed esercizio.

Per le patenti professionali la direttiva affronta la carenza di autisti nel settore trasporti, abbassando l'età minima per la categoria C (camion) a 18 anni e per la D (autobus) a 21 anni, sempre con obbligo di possesso di certificato di abilitazione professionale (CQC). Altrimenti l'età minima per guidare questi veicoli è fissata rispettivamente a 21 e 24 anni. Questa flessibilità risponde a una domanda di manodopera in crescita: in Europa il settore logistico prevede un fabbisogno di 500.000 conducenti entro il 2030, secondo stime della Commissione Europea, con l'Italia che registra un deficit di circa 15.000 unità annue. La misura vuole inoltre facilitare l'ingresso di giovani nel mercato del lavoro ma richiede adeguamenti formativi per includere simulazioni su veicoli pesanti.

La formazione e gli esami teorico-pratici subiscono una revisione sostanziale per enfatizzare la sicurezza attiva. I test includeranno quesiti su sistemi di assistenza alla guida (ADAS), gestione degli angoli ciechi, apertura porte laterali e rischi legati all'uso del telefono al volante. Maggiore attenzione verrà posta alla protezione di utenti vulnerabili come pedoni, ciclisti e bambini, con moduli obbligatori su interazioni stradali condivise. Per i neopatentati la direttiva stabilisce un periodo di prova minimo di due anni, durante il quale scatteranno restrizioni più severe: tasso alcolemico zero, limiti di velocità ridotti e sanzioni raddoppiate per infrazioni gravi come guida in stato di ebbrezza o mancato uso delle cinture. In Italia il periodo è già di tre anni con potenze motore limitate: questa norma potrebbe richiedere proroghe legislative per mantenere le misure nazionali più stringenti.

La validità della patente di guida per motocicli e automobili (A e B) è fissata a 15 anni, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di ridurre questo periodo a 10 anni se la patente vale anche come documento d'identità nazionale. La patente di guida per autocarri e autobus (C e D) ha invece una validità di 5 anni. I paesi dell'UE possono inoltre decidere di ridurre il periodo di validità della patente per i conducenti di età pari o superiore a 65 anni, in modo da sottoporne i titolari a controlli medici più frequenti o a corsi di aggiornamento, inclusi test visivi e cardiovascolari, bilanciando mobilità e prevenzione rischi.

Un'altra novità è la patente digitale europea accessibile via app, valida in tutti gli Stati membri e integrata con i wallet digitali nazionali. La versione fisica resterà disponibile su richiesta, con rilascio entro tre settimane.