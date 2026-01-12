L'UE accelera sull'open source. Consultazione pubblica per rafforzare la sovranità digitale europea

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-01-2026] Commenti

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica che punta a ridefinire il ruolo dell'open source nelle politiche digitali dell'Unione, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la sovranità tecnologica e ridurre la dipendenza dal software sviluppato fuori dall'Europa. La consultazione è parte del percorso verso la futura Strategia Europea per l'Ecosistema Digitale Aperto, un documento che dovrà orientare le scelte politiche e industriali dell'UE nei prossimi anni. La Commissione intende raccogliere contributi da sviluppatori, fondazioni, imprese ICT, pubbliche amministrazioni e istituti di ricerca, con una finestra temporale aperta fino al 3 febbraio.

Il focus principale riguarda la riduzione della dipendenza dal software extraeuropeo, considerata un fattore di rischio per la sicurezza e la continuità delle infrastrutture digitali dell'Unione. La Commissione sottolinea che molte tecnologie critiche utilizzate in Europa sono controllate da soggetti non europei, con implicazioni dirette sulla gestione dei dati e sulla resilienza dei servizi pubblici e privati. Un altro elemento centrale della consultazione riguarda il sostegno ai manutentori dei progetti open source considerati infrastrutture critiche. La Commissione intende valutare strumenti per supportare economicamente e tecnicamente gli sviluppatori che mantengono componenti software ampiamente utilizzati in ambito europeo.

La consultazione rappresenta anche un'occasione per definire standard comuni e promuovere l'interoperabilità tra sistemi pubblici e privati. L'obiettivo è creare un ambiente digitale europeo più coeso, in cui le tecnologie aperte facilitino la collaborazione tra Stati membri e riducano la frammentazione tecnologica. Il percorso avviato dalla Commissione potrebbe portare nei prossimi mesi alla definizione di una strategia europea che riconosca formalmente l'open source come infrastruttura strategica. Le informazioni raccolte attraverso la consultazione saranno utilizzate per delineare politiche di lungo periodo che incidano su innovazione, sicurezza e competitività dell'Unione nel panorama digitale globale.