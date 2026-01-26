Google e salute, le AI Overviews privilegiano YouTube

Superati tutti i siti medici ufficiali.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-01-2026]

google medici ai overviews
Foto di Usman Yousaf.

Un'analisi, recentemente pubblicata, sul funzionamento di Google AI Overviews nelle ricerche legate alla salute sta evidenziando un comportamento ricorrente e anche un po' preoccupante: il sistema tende a citare YouTube più spesso di qualsiasi sito medico, istituzionale o accademico. I dati emergono da uno studio condotto su oltre 50.000 query sanitarie in lingua tedesca, raccolte da ricerche effettuate da Berlino, che mostrano come la piattaforma video sia la fonte più frequentemente richiamata nei riquadri generati dall'intelligenza artificiale.

L'analisi indica che YouTube rappresenta il 4,43% di tutte le citazioni presenti nelle AI Overviews, una percentuale che supera la somma delle citazioni provenienti da ospedali, enti governativi, associazioni mediche e istituzioni educative. Questo dato, pur numericamente contenuto, assume rilievo perché nessun singolo sito medico raggiunge un livello di presenza comparabile. Lo studio ha rilevato che le AI Overviews compaiono in oltre 82% delle ricerche sanitarie, confermando la loro diffusione e il loro impatto potenziale su un pubblico stimato in circa due miliardi di utenti mensili. La frequenza con cui YouTube viene citato suggerisce che il sistema privilegi fonti ad alta visibilità, indipendentemente dal livello di revisione scientifica dei contenuti.

Il fenomeno si inserisce in un contesto già critico: nelle scorse settimane, un'indagine giornalistica aveva evidenziato la presenza di consigli sanitari errati o pericolosi all'interno delle AI Overviews, spingendo Google a rimuovere alcune risposte relative a temi medici sensibili. Tra gli esempi citati figuravano indicazioni scorrette su diete per pazienti oncologici e interpretazioni fuorvianti di esami del sangue. La predominanza di YouTube come fonte non deriva da un errore tecnico, ma da un comportamento sistemico del modello, che seleziona contenuti in base a criteri di rilevanza, popolarità e struttura dei dati disponibili. Tuttavia, molti video non sono sottoposti a revisione medica formale, e questo può introdurre rischi quando vengono utilizzati come base per risposte sintetiche su temi sanitari.

Secondo i ricercatori, la scelta delle fonti da parte delle AI Overviews riflette una dinamica più ampia: la piattaforma tende a favorire contenuti con forte presenza SEO e alta interazione, caratteristiche tipiche dei video rispetto ai siti istituzionali. Questo spiega perché YouTube emerga come dominio più citato, pur non essendo un repository medico certificato. La ricerca ha analizzato un set di 50.807 query, raccolte in un'unica istantanea nel dicembre 2025. Le parole chiave includevano sintomi, condizioni cliniche, trattamenti e domande generiche sulla salute. L'obiettivo era valutare quali fonti il sistema considerasse più affidabili o rilevanti nel generare le risposte sintetiche.

Per approfondire:
AI Overviews, allarme salute: Google rimuove le risposte errate dell'intelli...
Gmail entra nell'era Gemini: l'AI rivoluziona posta in arrivo, ricerca e...
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come...

I risultati mostrano che, mentre i siti medici istituzionali compaiono nelle citazioni, nessuno di essi raggiunge la frequenza di YouTube. Questo squilibrio solleva interrogativi sulla qualità complessiva delle risposte, soprattutto in un ambito in cui accuratezza e verificabilità sono essenziali. Il comportamento osservato non implica che Google consideri YouTube una fonte medica, ma evidenzia come l'algoritmo privilegi contenuti che rispondono a criteri di pertinenza tecnica e popolarità. Tuttavia, la mancanza di un filtro medico strutturato può portare a risposte che non rispettano gli standard clinici.

Google ha già iniziato a intervenire su alcune categorie di query, rimuovendo le AI Overviews da ricerche particolarmente delicate. L'azienda ha dichiarato che continuerà a perfezionare i criteri di selezione delle fonti e a migliorare la qualità delle risposte, ma non ha fornito dettagli su eventuali modifiche strutturali al sistema.

Per approfondire:
Gli AirPod faranno anche l'elettroencefalogramma. Aiuteranno a tenere la sal...
La webcam da mettere nel WC: Dekoda valuta la salute dell'intestino e l'...
Wikipedia, calano gli utenti umani: colpa delle sintesi della IA. Guai in vista ...
ChatGPT si evolve: invita gli utenti a prendersi una pausa e si preoccupa della ...

Consigliamo la lettura di:
Salute, Garante Privacy lancia allarme sulle IA usate come diagnosi
YouTube cambia la ricerca: il carosello IA rischia di penalizzare i creatori di ...
Da Samsung un anello per domare la salute
Dottor Google: 4 miliardi di ricerche l'anno legate alla salute

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Salute, Garante Privacy lancia allarme sulle IA usate come diagnosi
YouTube cambia la ricerca: il carosello IA rischia di penalizzare i creatori di contenuti
Da Samsung un anello per domare la salute
Dottor Google: 4 miliardi di ricerche l'anno legate alla salute

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il motivo che ti spinge maggiormente (oppure no) ad acquistare online?
La facilità di acquisto
La presenza di maggiori sconti e promozioni
La possibilità di evitare i centri commerciali
Una più ampia visibilità delle promozioni in corso
La possibilità di valutare tutte le opzioni
Poter acquistare anche all'ultimo momento

Mostra i risultati (2414 voti)
Gennaio 2026
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 26 gennaio
2026
La spilla con fotocamere, microfono e IA: Apple alla conquista del dopo-smartpho...
2025
Apre a febbraio il primo datacenter lunare
2023
Libero e Virgilio Mail offline da giorni, verso la risoluzione
2022
Neuralink, Elon Musk pronto a iniziare la sperimentazione sull'uomo
2021
iPhone 12 e pacemaker, meglio che stiano lontani
2020
Apple rifiuta il caricabatterie unico proposto dalla UE
2019
Lo smartphone tutto di vetro e senza porte
2018
Intel: ''Non installate le patch per Meltdown e Spectre''
2017
I 10 siti di torrent più popolari
2015
Il Regno Unito sperimenta un sistema di sorveglianza spiando le mail dei giornal...
2014
Un anello di pannelli solari attorno alla Luna
2012
La mappa mondiale della libertà di stampa
2011
Gli indirizzi IP finiranno la prossima settimana
2010
Facebook, 150 amici per me posson bastare
2009
Si dichiara single su Facebook, il marito l'ammazza
2008
Il mouse rossonero
2007
Yahoo! anticipa il lancio di Panama
2006
Una guida per diventare Podcaster
2005
Amina salvata dalla lapidazione, ma non dalle catene. Di sant'Antonio
2004
"No, non è la BBC" : intervista sulla Tv a Paolo Attivissimo
2003
Le nuove 150 ore
2002
Come uccidere con l'email
Olimpo Informatico


 
web metrics