Pulsanti addio: Sony brevetta un controller per PlayStation dotato di touchscreen e sensori ottici

Completamente personalizzabile, potrà essere utile anche ai giocatori con difficoltà motorie.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-02-2026]

sony controller ps touchscreen main
Foto di raais rasheed.

Sony sta lavorando a un cambiamento radicale nel design dei controller per la PlayStation: un modello completamente privo di pulsanti fisici e basato esclusivamente su superfici touchscreen. Il brevetto recentemente concesso descrive un dispositivo capace di sostituire tasti, levette e croce direzionale con aree tattili configurabili. Il documento suggerisce un approccio modulare e adattabile, pensato per superare i limiti ergonomici dei controller tradizionali e offrire un livello di personalizzazione mai visto prima.

Depositato originariamente nel 2023 e reso pubblico nei primi giorni di febbraio 2026, il brevetto mostra un controller in cui la superficie superiore è quasi interamente occupata da un touchscreen. L'utente può assegnare liberamente funzioni e layout, modificando la posizione dei comandi in base alle proprie preferenze. Questa soluzione vorrebbe risolvere i problemi legati alla dimensione dei controller, spesso troppo grandi o troppo piccoli per alcuni giocatori, e a migliorare l'accessibilità per chi necessita di configurazioni alternative.

Un secondo documento descrive una variante del concept con due superfici touchscreen separate, collocate nelle aree tradizionalmente occupate da d‑pad, tasti frontali e levette analogiche. Tra le due superfici è presente un elemento centrale fisico, definito «push button», che potrebbe fungere da tasto multifunzione o da punto di riferimento tattile. Il brevetto evidenzia la possibilità di ridimensionare e spostare gli elementi virtuali, creando configurazioni completamente personalizzate. Il sistema prevede anche l'uso di sensori ottici avanzati per rilevare input complessi come tocchi multipli, scorrimenti, pressioni prolungate e movimenti assimilabili a quelli delle levette analogiche. Questo approccio permetterebbe di simulare fedelmente le funzioni dei controller tradizionali pur eliminando ogni componente meccanica. La tecnologia è descritta come capace di interpretare gesti su una o più superfici, ampliando le possibilità di interazione rispetto ai controller attuali.

Il brevetto giustifica la propria esistenza affermando che i controller tradizionali presentano configurazioni fisse, che non sempre risultano comode o adatte a tutti gli utenti. L'adozione di superfici tattili configurabili consentirebbe di adattare il controller a mani di dimensioni diverse, a esigenze specifiche o a preferenze personali. Ciò potrebbe rappresentare un passo avanti significativo anche in termini di accessibilità, permettendo a utenti con difficoltà motorie di creare layout più adatti alle proprie capacità. Le immagini incluse nei documenti mostrano un dispositivo che mantiene la forma generale dei controller PlayStation, ma sostituisce completamente i tasti fisici con aree interattive. In alcune varianti la superficie appare suddivisa in zone sensibili al tocco, mentre in altre è completamente uniforme, lasciando all'utente la possibilità di definire ogni elemento dell'interfaccia. Questa flessibilità potrebbe consentire anche l'introduzione di layout dinamici, che cambiano in base al gioco o alla modalità selezionata.

Il brevetto non fornisce indicazioni sulla presenza di feedback aptico avanzato, ma è probabile che Sony voglia integrare superfici tattili capaci di restituire sensazioni simili ai pulsanti fisici. Questo approccio sarebbe coerente con l'evoluzione già avviata con il controller DualSense, che ha introdotto grilletti adattivi e vibrazioni più sofisticate. Il controller touchscreen può rappresentare un'evoluzione naturale di queste tecnologie. Nonostante l'interesse suscitato, è importante ricordare che i brevetti non rappresentano necessariamente prodotti in arrivo sul mercato: Sony deposita regolarmente concept sperimentali che non sempre si traducono in dispositivi commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

