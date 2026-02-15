Sudo in affanno tra bug critici e mancanza di fondi

La crisi rivela la fragilità strutturale del software open source critico, ancora oggi affidato quasi interamente al lavoro di un unico manutentore. Il progetto cerca una via di salvezza



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-02-2026]

sudo

Sudo è in crisi: uno dei componenti più importanti dell'ecosistema Linux sta subendo le conseguenze di un problema strutturale che attraversa il software open‑source: la dipendenza critica da un numero estremamente ridotto di manutentori. Utilizzato quotidianamente da milioni di sistemi per la gestione dei privilegi amministrativi, il progetto è oggi mantenuto quasi interamente da una sola persona: Todd C. Millerha dichiarato pubblicamente di aver bisogno di supporto economico e tecnico per garantire la continuità del lavoro.

Sudo è presente in tutte le distribuzioni Linux e Unix‑like e rappresenta il principale meccanismo per l'elevazione controllata dei privilegi. La sua affidabilità è considerata essenziale per la sicurezza dei sistemi, poiché un malfunzionamento o una vulnerabilità possono consentire a un utente locale di ottenere accesso di root. Negli ultimi anni numerose falle hanno dimostrato quanto sia delicato il ruolo del software: alcune vulnerabilità rimaste inosservate per oltre un decennio hanno permesso escalation di privilegi su distribuzioni diffuse come Ubuntu e Debian. Il problema non riguarda solo la complessità tecnica del progetto, ma anche la sostenibilità del modello di manutenzione. Miller lavora su sudo da oltre trent'anni, in gran parte come attività volontaria. La crescente pressione dovuta alla necessità di rispondere rapidamente a vulnerabilità critiche, unita alla mancanza di contributi strutturati da parte dell'industria, ha portato il manutentore a chiedere apertamente supporto finanziario. La situazione evidenzia un paradosso: componenti fondamentali dell'infrastruttura digitale globale dipendono da un numero minimo di sviluppatori non retribuiti.

La comunità open source ha più volte sollevato il tema della sostenibilità dei progetti critici. Sudo non è un caso isolato: altri strumenti centrali come OpenSSL e Logrotate hanno attraversato periodi simili, con manutentori sovraccarichi e risorse insufficienti. Nel caso di sudo, il software è direttamente collegato alla sicurezza dei sistemi e ogni ritardo nella gestione delle vulnerabilità può avere conseguenze immediate. Negli ultimi anni, sudo è stato oggetto di analisi approfondite da parte di ricercatori di sicurezza. Alcune vulnerabilità, come quelle identificate nel 2025 e classificate come escalation locali, hanno richiesto patch urgenti e interventi coordinati tra distribuzioni. La presenza di bug rimasti nascosti per oltre dodici anni ha sollevato interrogativi sulla capacità del progetto di sostenere un livello di auditing adeguato senza un team più ampio.

Il ruolo di sudo è diventato ancora più centrale con la diffusione di container, ambienti virtualizzati e infrastrutture cloud. Anche in questi contesti il controllo dei privilegi rimane un elemento critico e molte piattaforme continuano a basarsi su sudo per la gestione delle autorizzazioni. La crescente complessità degli ambienti operativi aumenta la necessità di un software robusto, aggiornato e sottoposto a verifiche continue. La richiesta di supporto da parte del manutentore ha riaperto il dibattito sul contributo delle grandi aziende tecnologiche ai progetti open source da cui dipendono. Molte imprese utilizzano sudo in modo massiccio nei propri sistemi interni, ma non partecipano attivamente al suo sviluppo. La mancanza di un modello di finanziamento stabile rende difficile pianificare attività di auditing, refactoring e miglioramento della sicurezza.

Articoli raccomandati:
Il vibe coding sta uccidendo l'open source. Tutti i lati negativi
L'UE accelera sull'open source. Consultazione pubblica per rafforzare la...
Intel, dubbi sull'open source: l'azienda teme che i concorrenti ne appro...
Windows migliora la sicurezza con la Protezione Amministratore

Alcuni membri della community hanno proposto la creazione di un gruppo di manutenzione distribuito, con contributi regolari da parte di sviluppatori retribuiti. Tuttavia la transizione da un modello centrato su un singolo manutentore a una struttura più ampia richiede tempo, coordinamento e risorse. La complessità del codice e la necessità di garantire compatibilità con decine di distribuzioni rendono il processo particolarmente delicato. La situazione di sudo è anche un caso emblematico del rischio sistemico legato al software open source critico. Organizzazioni come la Linux Foundation e governi nazionali hanno avviato iniziative per identificare e sostenere i progetti più vulnerabili, ma la copertura rimane parziale. La dipendenza globale da componenti mantenuti da singoli sviluppatori rappresenta un punto debole dell'infrastruttura digitale moderna.

Il futuro di sudo dipenderà dalla capacità di rispondere alla richiesta di supporto. Senza un intervento strutturato, il rischio è che il progetto non riesca a sostenere il ritmo necessario per garantire sicurezza e stabilità. La vicenda mette in luce la necessità di un modello più sostenibile per il software open source critico, in cui responsabilità e risorse siano distribuite in modo più equo.

Non perderti anche:
L'aggiornamento di Windows che impedisce di avviare Linux
Anche Windows avrà il suo comando sudo
Red Hat: Non installate quella patch
Falla nel bootloader di Linux vanifica il Secure Boot

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Linux, seria falla nel comando sudo

Commenti all'articolo (1)

{Mx}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
15-2-2026 19:38
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Cosa utilizzi per inviare messaggi privati?
Uso varie applicazioni su qualsiasi dispositivo disponibile
Uso varie applicazioni sui miei dispositivi
Uso solo applicazioni affidabili su dispositivi di fiducia
Non invio messaggi privati online

Mostra i risultati (1146 voti)
Febbraio 2026
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 15 febbraio
2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili ...
2025
Microsoft, pietra tombale sulla realtà virtuale
2023
Sfida su TikTok costringe ad aggiornare 8 milioni di auto
2022
La Steam Deck si può stampare in 3D
2021
Florida, impianto di depurazione delle acque “hackerato”
2019
Chiavette USB per rilevare eventuali cyberattacchi
2018
Android 9.0 sarà al pistacchio e supporterà lo schermo dell'iPhone...
2017
La falla in Windows che manda in crash il PC
2016
Cryptolocker, posso rimediare io? Mi serve davvero un tecnico?
2014
Compra tutti i giornali che parlano del video hard della ex
2013
Garante privacy, il Wi-Fi pubblico è libero
2012
The Pirate Bay si moltiplica con un torrent da 90 Mbyte
2010
Microsoft, caccia alle copie illegali di Windows
2009
Il meglio del forum Windows Xp
2008
Online i dati di tutti gli studenti
2007
Il navigatore satellitare per non vedenti
2006
Google sui telefonini UMTS
2005
Niente Sms per la raccolta fondi dei partiti
2002
Sconfitta la protezione di Windows XP
Olimpo Informatico


 
web metrics