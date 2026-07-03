Copilot OS, il sistema operativo che voleva sostituire Windows 11

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-07-2026] Commenti

Un video trapelato online - e che riportiamo in fondo all'articolo - permette di vedere concretamente in che cosa consistesse il vociferato Copilot OS (ufficilmente chiamato Project Aion), un sistema operativo leggero sviluppato da Microsoft un paio di anni fa e costruito attorno a un modello di intelligenza artificiale agentico. Il materiale rivela un'interfaccia completamente ridisegnata e una struttura che si discosta da Windows 11, suggerendo l'esistenza di un progetto separato e orientato a dispositivi a basso consumo e a un'interazione centrata sull'IA. Il video mostra infatti un desktop minimale, con un layout che ricorda ChromeOS, caratterizzato da un avvio rapido e da un ambiente semplificato. L'interfaccia include una barra inferiore con icone essenziali, un pannello laterale dedicato a Copilot e un sistema di gestione delle finestre ridotto all'essenziale. L'intero ambiente sembra progettato per funzionare come front-end di un sistema operativo cloud‑centrico, con applicazioni web e componenti modulari.

Copilot OS appare costruito attorno a un modello agentico, capace di eseguire operazioni complesse tramite istruzioni naturali. Il video mostra Copilot mentre interagisce con il sistema, avvia applicazioni, gestisce file e configura impostazioni senza passare attraverso menu tradizionali. L'IA sembra integrata a livello di shell, con un ruolo operativo che supera quello dell'assistente presente in Windows 11. Il materiale trapelato include anche riferimenti a un framework denominato "Copilot Runtime", che gestisce modelli, plug‑in e strumenti agentici. La struttura suggerisce che il sistema operativo sia pensato per eseguire modelli in locale quando possibile e delegare operazioni più complesse al cloud. L'architettura sembra quindi ibrida, con un livello di astrazione che permette di distribuire carichi tra dispositivo e servizi remoti.

Il video mostra inoltre un'applicazione denominata "Workspaces", che consente di creare ambienti isolati per attività specifiche. Ogni workspace include file, applicazioni web e strumenti AI dedicati, con un sistema di gestione che ricorda i container. Tra gli elementi più rilevanti emerge un nuovo gestore dei file, costruito come applicazione web e integrato con Copilot. Esso permette operazioni tramite comandi in linguaggio naturali, come la ricerca semantica o la riorganizzazione automatica dei contenuti. L'interfaccia è minimale, con un design che richiama Fluent ma semplificato per l'uso su hardware leggero.

Il video include anche una dimostrazione del browser integrato, basato su WebView2, con un'interfaccia ridotta e - di nuovo - un'integrazione diretta con Copilot. L'assistente può analizzare pagine web, estrarre contenuti, generare riassunti e avviare automazioni. Questo approccio indica che il sistema operativo è pensato per un utilizzo fortemente orientato al web e ai servizi cloud. Copilot OS sembra inoltre includere un nuovo sistema di nella configurazione iniziale, gestita tramite dialoghi naturali. L'assistente chiede preferenze, configura account, imposta applicazioni e suggerisce strumenti utili.

Si capisce chiaramente che il sistema operativo non è una versione di Windows 11, ma un progetto separato, magari destinato a dispositivi economici, laptop scolastici o hardware dedicato. L'assenza di componenti legacy e la struttura modulare suggeriscono che Copilot OS sia stato progettato per essere leggero, aggiornabile rapidamente e compatibile con un numero limitato di configurazioni. La domanda che resta oggi è: che fine ha fatto? Probabilmente è stato accantonato quando Microsoft si è accorta della necessità di ridimensionare l'invadenza di Copilot, meno amato dagli utenti di quanto il gigante di Redmond si aspettasse.