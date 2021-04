Apple svela i nuovi iMac e iPad Pro con chip M1

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2021] Commenti

Ha rispettato tutte le previsioni della vigilia l'evento Spring Loaded tenuto il 20 aprile da Apple per presentare i propri nuovi prodotti: non c'è stato insomma nulla di inaspettato, ma un aggiornamento del catalogo e, alla base, l'ovvia introduzione del chip M1 sui dispositivi che ancora ne erano privi.

I primi a mostrare una nuova incarnazione sono stati gli iMac, che ora si presentano in una veste più sottile (appena 11 millimetri di spessore per lo schermo) e colorata: sono infatti disponibili in sette colori, ossia verde, giallo, arancio, rosa, viola, blu e argento.

Lo schermo monta un display Retina 4,5K (4480x2528 pixel) da 24 pollici con una luminosità di 500 nit; integra una videocamera FaceTime HD con risoluzione 1080p, microfono, e sei altoparlanti.

All'interno troviamo il già citato chip Apple M1 a sostituire i processori Intel; si tratta di una Cpu a 8 core cui si abbinano una Gpu a 7 core e il Neural Engine, a 16 core. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, la versione base comprende un SSD da 256 Gbyte, che però può essere sostituito in fase di configurazione con unità da 512 Gbyte oppure 1 o 2 Tbyte. La RAM ammonta a 8 Gbyte, ma anch'essa può essere variata e portata a 16 Gbyte in fase di configurazione.

Per quanto riguarda i connettori, troviamo due porte Thunderbolt/Usb 4 e jack da 3,5 mm per le cuffie; a seconda della configurazione possono essere presenti anche una porta Gigabit Ethernet e due Usb 3. Non manca, infine, il supporto a Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.0.

La versione base del nuovo iMac costa 1.499 ; l'aggiunta di ulteriori opzioni porta il prezzo a salire fino a un massimo di 1.949 euro.

Il secondo prodotto a ricevere un aggiornamento importante e l'iPad Pro, che s'è rivelato in una nuova versione basata anch'essa sul chip Apple M1: ciò - a detta di Apple - dovrebbe aumentare le prestazioni del 50% rispetto alla generazione precedente.

L'iPad Pro, disponibile in colorazione argento e grigio siderale, offre uno schermo Liquid Retina XDR Display da 12,9 pollici con risoluzione pari a 2732x2048 pixel. È dotato di un rivestimento antiriflesso e di un ulteriore rivestimento «oleorepellente a prova di impronte».

La RAM ammonta a 8 Gbyte sui modelli che dispongono di 128, 256 o 512 Gbyte di spazio di archiviazione; arriva invece a 16 Gbyte sui modelli da 1 o 2 Tbyte.

Per quanto riguarda la connettività è già presente il supporto alla telefonia 5G in aggiunta a LTE, HSPA e GSM/EDGE; vi sono poi Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.0.

I prezzi dell'iPad Pro partono da 1.219 euro e arrivano fino a 2.599 euro, a seconda delle opzioni scelte.

Sia gli iMac che gli iPad Pro presentati da Apple potranno essere ordinati a partire dal 30 aprile, mentre le consegne inizieranno nella seconda metà di maggio.