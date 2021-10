FreeOffice 2021, la suite gratuita compatibile con Microsoft Office

L'ultima versione migliora ancora la compatibilità con Word, Excel e PowerPoint, oltre che con i formati di LibreOffice e OpenOffice.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-10-2021] Commenti

Quando si cercano delle alternative a Microsoft Office, i primi nomi a venire in mente sono quelli di OpenOffice e di LibreOffice, ma la lista non finisce certo qui.

Di recente la tedesca Softmaker ha rilasciato FreeOffice 2021, versione gratuita della suite di applicazioni commerciale per ufficio venduta come Softmaker Office, e che si propone esattamente come un'alternativa a Microsoft Office del tutto compatibile con i formati di quest'ultimo.

Per la maggior parte degli utenti domestici, infatti, non sono tanto la presenza o l'assenza di funzioni avanzate a spingere a scegliere Microsoft Office (spesso in versione pirata) in luogo di una delle alternative disponibili, quanto piuttosto la compatibilità con i formati dei file usati dalla suite di Microsoft.

FreeOffice 2021, che per default utilizza un proprio formato di file, fa della compatibilità il proprio maggior punto di forza, ed essa non riguarda soltanto i formati di Microsoft Office: include anche OpenDocument, il formato usato da LibreOffice e OpenOffice.

La lista delle applicazioni della suite di SoftMaker comprende l'elaboratore di testi TextMaker, il foglio di calcolo PlanMaker, e il software per presentazioni Presentations: in altre parole, sono i diretti concorrenti rispettivamente di Word, Excel e PowerPoint.

Al momento dell'installazione, FreeOffice consente di scegliere tra un'interfaccia di tipo tradizionale, simile a quella che si trova per impostazione predefinita in LibreOffice, e un'interfaccia a ribbon, ossia quella da tempo ormai adottata da Microsoft Office.

Rispetto alla versione a pagamento, FreeOffice manca del supporto alla creazione di e-book, dell'accesso a dizionari di livello professionali e del un sistema di controllo ortografico avanzato per la lingua tedesca, oltre che del supporto tecnico gratuito da parte di SoftMaker. Può comunque essere adoperato senza limitazioni di licenza sia a livello domestico che a livello professionale.

FreeOffice 2021 può essere scaricato dal sito ufficiale in versione per Windows (7 e successivi), Linux (non sono supportate le distribuzioni a 32 bit) e Mac (a partire da macOS 10.12).