Edge per Linux finalmente in versione stabile

Il browser di Microsoft sbarca ufficialmente sul sistema del pinguino.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-11-2021] Commenti (3)

Se un'ampia possibilità di scelta è sempre la cosa migliore, gli utenti di Linux accoglieranno positivamente il rilascio del browser Microsoft Edge in versione stabile anche per il sistema del pinguino.

Da tempo esistono per Linux una versione di sviluppo e una versione beta del browser di Microsoft, ma soltanto ora c'è una versione che si può definire stabile, ossia utilizzabile per la navigazione quotidiana senza rischiare di incappare in qualche malfunzionamento.

Come sappiamo, l'attuale incarnazione di Edge si basa su Chromium, ossia lo stesso progetto open source da cui derivano innanzitutto Google Chrome ma anche tutta una serie di browser "alternativi", da Opera a Vivaldi, passando per Brave e molti altri ancora.

Al "cuore", comune ormai a moltissimi browser, Microsoft ha aggiunto le proprie personalizzazioni, come la possibilità di sincronizzare vari elementi (segnalibri, schede aperte, estensioni, password) tramite un account Microsoft, la schermata iniziale o la disposizione in verticale della barra delle schede.

In Edge per Linux manca - così come manca in Edge per macOS - la modalità compatibile con Internet Explorer, per ovvie ragioni: il vecchio motore Trident era un prodotto esclusivo per Windows, e tale è rimasto.

Per chi volesse provare - e magari adottare - Edge per Linux, Microsoft mette a disposizione i pacchetti in formato .deb (per Debian e derivate) e .rpm (per Red Hat/Fedora e derivate) ma anche gli utenti di Arch e delle distribuzioni derivate possono mettere alla prova il browser, che da tempo può essere scaricato dall'AUR.

Ovviamente è legittimo chiedersi se davvero abbia senso celebrare l'ennesima variazione sul tema Chromium e se davvero ci sia differenza nel consegnare i propri dati a una multinazionale (Google, via Chrome) piuttosto che a un'altra (Microsoft, via Edge), ma per gli utenti la presenza di Edge sotto Linux resta una possibilità in più.