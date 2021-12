Venduto nel metaverso uno yacht virtuale da mezzo milione di euro

Il felice proprietario del NFT potrà vantarsene con gli amici, ma non potrà mai toccarlo né salirci.

I videogiochi hanno già dimostrato che ci sono persone capaci di spendere cifre anche considerevoli per oggetti del tutto virtuali e dalle funzionalità esclusivamente estetiche, come le skin dei personaggi, ma la nascita degli NFT ha permesso di raggiungere nuovi livelli nell'ambito delle spese inutili.

Lo sviluppatore Republic Realm, che ha creato il gioco del metaverso (parola ormai sulla bocca di tutti, dopo che è stata sdoganata da Mark Zuckerberg) The Sandbox, ha infatti venduto uno yacht virtuale - sotto forma di NFT, per l'appunto - per la folle cifra di 149 Ethereum, ossia circa 574.000 euro.

The Sandbox ha il supporto di nomi noti come Adidas, Snoop Dogg, DeadMau5 e persino dei Puffi, e ospita una piattaforma nella quale sono state messe in vendita (sempre tramite NFT) 100 isole private, denominate Fantasy Islands.

Entro 24 ore dal lancio le isole sono state vendute; poi è iniziato il mercato delle "aggiunte". Tra queste, la più costosa è per l'appunto lo yacht da oltre mezzo milione di euro, che porta il pretenzioso nome di Metaflower Super Mega Yacht.

Abbastanza orribile a vedersi, lo yacht pare uscito da un esperimento con Minecraft da un utente alle prime armi; ma ciò che conta è il suo valore di status symbol.

Peraltro, la lista degli abbellimenti per le Fantasy Islands (nota come Fantasy Collection) comprende diverse possibilità ed è destinata a espandersi ulteriormente, secondo i piani di Republic Realm: dopotutto, si può star certi che gli acquirenti non mancheranno (almeno finché durerà l'effetto novità).