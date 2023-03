Meta inietterà la IA in WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram

Mark Zuckerberg annuncia la creazione di personalità artificiali allo scopo di “aiutare gli utenti in vari modi”.

Era rimasta un po' in secondo piano Meta, l'azienda che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, durante tutto il vociare che s'è sollevato negli ultimi mesi intorno alla questione dell'intelligenza artificiale.

A riportare in pari con i concorrenti la sua creatura è Mark Zuckerberg in persona, il quale ha annunciato la creazione di un nuovo product group il cui scopo è l'integrazione delle IA nei vari servizi di Meta, per regalare agli utenti «esperienze piacevoli».

Il progetto prevede innanzitutto la creazione di strumenti che possano essere impiegati a scopi "creativi", per poter adoperare la IA in contesti come l'invio di messaggi tramite Facebook Messenger e WhatsApp: in sostanza, un prodotto simile a ChatGPT nel prossimo futuro assisterà gli utenti nella composizione dei messaggi.

Inoltre, la IA troverà applicazione nell'uso e nella gestione dei filtri di Instagram, e permetterà di avere «esperienze video e multimodali», per usare le parole di Zuckerberg, il quale punta allo «sviluppo di personalità artificiali in grado di aiutare le persone in vari modi».

In attesa di capire che cosa esattamente intenda il fondatore di Facebook, può essere interessante notare come nel suo messaggio - in cui si professa «entusiasta di tutte le novità che costruiremo lungo la strada» - Zuckerberg non abbia inserito nemmeno un accenno al metaverso, concetto fino a non molto tempo fa tanto importante da aver generato il nome stesso di Meta.

Forse, considerato anche l'entusiasmo tutto sommato scarso che il grande pubblico sembra aver riservato al metaverso, Mark Zuckerberg sta cautamente ri-orientando le proprie priorità, muovendosi nella stessa direzione in cui stanno andando anche tutti gli altri grandi nomi della tecnologia.